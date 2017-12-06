День икс в Лиге чемпионов: «Ливерпуль», «Севилья» или «Спартак»?
Главные интриги игрового дня в Лиге чемпионов.
Главные интриги игрового дня в Лиге чемпионов.
«СЭ» выделяет главные интриги заключительного игрового дня в Лиге чемпионов.
Группа E
МАРИБОР — СЕВИЛЬЯ
Сегодня. Марибор. Стадион «Людски Врт». 22.45 (22.30 — Матч Футбол 2)
Прогноз Winline: П1 15.0 — Н 6.68 — П2 1.15.
Все в руках «Севильи»: испанцы могут позволить себе даже проиграть в Словении, и все равно команда Марселино может выйти из группы — если «Спартак» не победит в Ливерпуле.
Группа F
ШАХТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Сегодня. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 22.45 (22.30 — Матч Игра)
Прогноз Winline: П1 2.57 — Н 3.38 — П2 2.74
ФЕЙЕНООРД — НАПОЛИ
Сегодня. Роттердам. Стадион «Фейеноорд». 22.45 (00.45 — Матч Футбол 2)
Прогноз Winline: П1 8.80 — Н 5.32 — П2 1.26.
«Манчестер Сити» далеко убежал от всех в этой группе, «Фейеноорд» безнадежно отстал, так что здесь осталась одна интрига — «Наполи» или «Шахтер»? Не удивляйтесь, что коэффициент на победу донецкого клуба в игре с лидерами чемпионата Англии низок: Пеп Гвардьола наверняка выставит полурезервный состав, потому что уже в воскресенье грядет манчестерское дерби. Это на руку «Шахтеру»: украинскому клубу обязательно нужно набирать хотя бы одно очко, чтобы отсечь «Наполи» от
«Наполи» в Роттердаме устроит только победа — и то, итальянцам это не гарантирует выход в 1/8 финала. Зато вылет неаполитанцев значительно усилит Лигу Европы.
Группа G
ЛЕЙПЦИГ — БЕШИКТАШ
Сегодня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22.45 (00.50 — Матч Футбол 3)
Прогноз Winline: П1 1.26 — Н 5.21 — П2 9.12
ПОРТУ — МОНАКО
Сегодня. Порту. Стадион «Драгау». 22.45 (22.30 — Матч Арена)
Прогноз Winline: П1 1.28 — Н 5.22 — П2 8.27.
В самой ровной группе Лиги чемпионов к последнему туру остался всего один вопрос — кто получит вторую путевку, «Лейпциг» или «Порту»? «Бешикташ» с первого места уже никто не свергнет, а полуфиналист прошлогодней Лиги чемпионов «Монако» утратил все шансы даже на Лигу Европы. Но для Фалькао встреча с «Порту» принципиальна, ведь именно там колумбиец начал большое европейское путешествие.
Немецкая сенсация к игре с «Бешикташем» подошла креативно. Летом турки удивили весь мир необычным представлением новичков — в видеозаписях футболисты турецкого клуба звонили потенциальным игрокам и говорили «Приезжай в «Бешикташ». «Лейпциг» обыграл эту историю и позвал «Бешикташ» в Германию.
Группа H
РЕАЛ — БОРУССИЯ Д
Сегодня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22.45 (22.30 — Матч Футбол 1)
Прогноз Winline: П1 1.41 — Н 4.72 — П2 5.82
ТОТТЕНХЭМ — АПОЭЛ
Сегодня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.45 (01.20 — Матч Футбол 1)
Прогноз Winline: П1 1.19 Н 6.24 П2 11.0.
«Боруссия» докатилась: даже победа на «Сантьяго Бернабеу» не гарантирует дортмундцам еврокубковую весну — теоретически АПОЭЛ может выиграть с гигантской разницей в Лондоне и обойти немецкого гранда. Но вряд ли команда Петера Боса в принципе будет рвать жилы в Мадриде: для «Боруссии» лучше вообще остаться без Лиги Европы, чем с ней. Если
C «Боруссией», скорее всего, не сыграет Криштиану Роналду — Зинедин Зидан подтвердил, что главный форвард «Реала» не тренировался в последние дни. А «Тоттенхэм», в свою очередь, побережет свою приму — Кейн, как и Эриксен с Дайером, не сыграет с АПОЭЛ. А зачем? В этой группе уже почти все ясно: «Тоттенхэм» — первый, «Реал» — второй.