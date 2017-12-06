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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

День икс в Лиге чемпионов: «Ливерпуль», «Севилья» или «Спартак»?

Главные интриги игрового дня в Лиге чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» выделяет главные интриги заключительного игрового дня в Лиге чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 6.12.2017, 22:45
Марибор
-Севилья-

Группа E
МАРИБОР — СЕВИЛЬЯ
Сегодня. Марибор. Стадион «Людски Врт». 22.45 (22.30 — Матч Футбол 2)
Прогноз Winline: П1 15.0 — Н 6.68 — П2 1.15.

Все в руках «Севильи»: испанцы могут позволить себе даже проиграть в Словении, и все равно команда Марселино может выйти из группы — если «Спартак» не победит в Ливерпуле. Красно-белые знают: в Мариборе очки потерять легко. Сама «Севилья» в первом матче крупно победила словенцев, причем все три мяча забил Бен Йеддер. Тунисский француз сейчас делит первое место в списке бомбардиров вместе с Криштиану Роналду, если считать голы в отборочных раундах. Шанс оторваться?

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа F, 6.12.2017, 22:45
Шахтер Д
-Манчестер Сити-

Группа F
ШАХТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Сегодня. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 22.45 (22.30 — Матч Игра)
Прогноз Winline: П1 2.57 — Н 3.38 — П2 2.74

ФЕЙЕНООРД — НАПОЛИ
Сегодня. Роттердам. Стадион «Фейеноорд». 22.45 (00.45 — Матч Футбол 2)
Прогноз Winline: П1 8.80 — Н 5.32 — П2 1.26.

«Манчестер Сити» далеко убежал от всех в этой группе, «Фейеноорд» безнадежно отстал, так что здесь осталась одна интрига — «Наполи» или «Шахтер»? Не удивляйтесь, что коэффициент на победу донецкого клуба в игре с лидерами чемпионата Англии низок: Пеп Гвардьола наверняка выставит полурезервный состав, потому что уже в воскресенье грядет манчестерское дерби. Это на руку «Шахтеру»: украинскому клубу обязательно нужно набирать хотя бы одно очко, чтобы отсечь «Наполи» от плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, «Сити» в этом сезоне еще не проигрывал, а в среду Гвардьола проведет сотый матч в Лиги чемпионов в качестве тренера — не портить же юбилей!

«Наполи» в Роттердаме устроит только победа — и то, итальянцам это не гарантирует выход в 1/8 финала. Зато вылет неаполитанцев значительно усилит Лигу Европы.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа G, 6.12.2017, 22:45
РБ Лейпциг
-Бешикташ-

Группа G
ЛЕЙПЦИГ — БЕШИКТАШ
Сегодня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22.45 (00.50 — Матч Футбол 3)
Прогноз Winline: П1 1.26 — Н 5.21 — П2 9.12

ПОРТУ — МОНАКО
Сегодня. Порту. Стадион «Драгау». 22.45 (22.30 — Матч Арена)
Прогноз Winline: П1 1.28 — Н 5.22 — П2 8.27.

В самой ровной группе Лиги чемпионов к последнему туру остался всего один вопрос — кто получит вторую путевку, «Лейпциг» или «Порту»? «Бешикташ» с первого места уже никто не свергнет, а полуфиналист прошлогодней Лиги чемпионов «Монако» утратил все шансы даже на Лигу Европы. Но для Фалькао встреча с «Порту» принципиальна, ведь именно там колумбиец начал большое европейское путешествие.

Немецкая сенсация к игре с «Бешикташем» подошла креативно. Летом турки удивили весь мир необычным представлением новичков — в видеозаписях футболисты турецкого клуба звонили потенциальным игрокам и говорили «Приезжай в «Бешикташ». «Лейпциг» обыграл эту историю и позвал «Бешикташ» в Германию.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа H, 6.12.2017, 22:45
Реал
-Боруссия Д-

Группа H
РЕАЛ — БОРУССИЯ Д
Сегодня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22.45 (22.30 — Матч Футбол 1)
Прогноз Winline: П1 1.41 — Н 4.72 — П2 5.82

ТОТТЕНХЭМ — АПОЭЛ
Сегодня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.45 (01.20 — Матч Футбол 1)
Прогноз Winline: П1 1.19 Н 6.24 П2 11.0.

«Боруссия» докатилась: даже победа на «Сантьяго Бернабеу» не гарантирует дортмундцам еврокубковую весну — теоретически АПОЭЛ может выиграть с гигантской разницей в Лондоне и обойти немецкого гранда. Но вряд ли команда Петера Боса в принципе будет рвать жилы в Мадриде: для «Боруссии» лучше вообще остаться без Лиги Европы, чем с ней. Если черно-желтые займут четвертое место в группе, то хотя бы разгрузят календарь и получат больше шансов на возвращение в зону Лиги чемпионов в бундеслиге. С другой стороны, если «Боруссия» не сможет выиграть, то установит новый личный антирекорд по числу матчей без побед в Лиге чемпионов — восемь.

C «Боруссией», скорее всего, не сыграет Криштиану Роналду — Зинедин Зидан подтвердил, что главный форвард «Реала» не тренировался в последние дни. А «Тоттенхэм», в свою очередь, побережет свою приму — Кейн, как и Эриксен с Дайером, не сыграет с АПОЭЛ. А зачем? В этой группе уже почти все ясно: «Тоттенхэм» — первый, «Реал» — второй.

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