Александр Бубнов: Эту Лигу Чемпионов ЦСКА может занести себе в актив
Александр Бубнов в интервью Sportbox поделился своим мнением о вчерашней встрече ЦСКА в Лиге Чемпионов и о выступлении клуба в целом.
Александр Бубнов в интервью Sportbox поделился своим мнением о вчерашней встрече ЦСКА в Лиге Чемпионов и о выступлении клуба в целом.
— Нужно сразу отметить, что англичане сыграли в экономном режиме и не в оптимальном составе. Команда Моуринью включила полные обороты лишь после пропущенного гола, показав свой истинный класс. Хозяевам явно не хотелось ударить в грязь лицом перед своей публикой, поэтому такого напора стоило ожидать. В итоге
Впрочем, у ЦСКА были шансы уйти от поражения — достаточно вспомнить момент Дзагоева, когда счет должен был стать ничейным. В целом армейцы выступили очень достойно, не допустили разгрома, как в московском матче. Конечно, разница в классе соперников была заметна, зато москвичи дали возможность проявить себя молодежи, которая набралась необходимого опыта на самом высоком уровне.
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Этот розыгрыш ЦСКА может занести себе в актив, пусть выйти в