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12:24 (мск), источник: Onedivision.ru

Александр Бубнов: Эту Лигу Чемпионов ЦСКА может занести себе в актив

Александр Бубнов в интервью Sportbox поделился своим мнением о вчерашней встрече ЦСКА в Лиге Чемпионов и о выступлении клуба в целом.

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— Нужно сразу отметить, что англичане сыграли в экономном режиме и не в оптимальном составе. Команда Моуринью включила полные обороты лишь после пропущенного гола, показав свой истинный класс. Хозяевам явно не хотелось ударить в грязь лицом перед своей публикой, поэтому такого напора стоило ожидать. В итоге чуть-чуть добавили в скорости и почти сразу же забили два подряд гола.

Впрочем, у ЦСКА были шансы уйти от поражения — достаточно вспомнить момент Дзагоева, когда счет должен был стать ничейным. В целом армейцы выступили очень достойно, не допустили разгрома, как в московском матче. Конечно, разница в классе соперников была заметна, зато москвичи дали возможность проявить себя молодежи, которая набралась необходимого опыта на самом высоком уровне.

Выделить кого-то довольно сложно — все игроки ЦСКА провели достойный матч, никто не выпадал. Отмечу разве что Фернандеса и Дзагоева, которые сыграли на своем высоком уровне. Конечно, нельзя не упомянуть Акинфеева, вытащившего несколько сложнейших мячей, но его можно хвалить практически после каждого матча армейцев.

Этот розыгрыш ЦСКА может занести себе в актив, пусть выйти в плей-офф и не удалось. Команда смотрелась конкурентоспособной на протяжении всего турнира, за исключением домашнего матча с «Базелем» (0:2). В той встрече и была упущена возможность занять одну из первых строчек. Это был ключевой момент группового этапа, и в случае победы ЦСКА имел бы реальные шансы на 1/8 финала. С другой стороны, с имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход стоит признать успешным.

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