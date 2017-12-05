Главный тренер «Кайрата» посетил матч Лиги чемпионов в Барселоне

Фотографии с игры заключительного тура группового этапа в Барселоне испанский специалист опубликовал в своем Instagram.

Встреча группы D, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев. Гол у победителей забил Пако Алькасер (59-я минута), а защитник португальского клуба Жереми Матье поразил собственные ворота (90-я).

«Барселона» с 14 очками заняла первое место в группе, а «Ювентус» 11 баллами стал вторым. Таким образом, каталонский клуб в 11-й раз подряд выходит в плей-офф турнира с первого места. Это рекордная серия в истории Лиги чемпионов.

Напомним, что «Кайрат» недавно продлил соглашение с испанским специалистом на два года.