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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Кайрата» посетил матч Лиги чемпионов в Барселоне

Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Феррер посетил матч Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и лиссабонским «Спортингом» (2:0).

Фотографии с игры заключительного тура группового этапа в Барселоне испанский специалист опубликовал в своем Instagram.

Встреча группы D, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев. Гол у победителей забил Пако Алькасер (59-я минута), а защитник португальского клуба Жереми Матье поразил собственные ворота (90-я).

«Барселона» с 14 очками заняла первое место в группе, а «Ювентус» 11 баллами стал вторым. Таким образом, каталонский клуб в 11-й раз подряд выходит в плей-офф турнира с первого места. Это рекордная серия в истории Лиги чемпионов.

Напомним, что «Кайрат» недавно продлил соглашение с испанским специалистом на два года.

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Барселона 2:0
Первый тайм: 0:0
Спортинг
5.12.2017, 22:45 Зрители: 48336 Групповой турнир: Группа D Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Жезуш Жорже
Голы
59′ Пако Алькасер (Д.. Суарес) 17
90+1′ Жереми Матье 22
Составы
Яспер Силлессен 13
35′ Нелсон Семеду 2
Люка Динь 19
Томас Фермален 25
Иван Ракитич 4
Денис Суарес 6
Андре Гомиш 21
Пако Алькасер 17
64′ Жерар Пике (к) 3
Серхио Бускетс 5
61′ Парреу Алейш Видаль 22
Лионель Месси 10
75′ Луис Суарес 9
Паулинью 15
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес
22 Жереми Матье
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью
16 Родриго Батталья
13 Стефан Ристовски 45′
77 Желсон Мартинш
11 Бруну Сезар 64′
5 Фабиу Коэнтрау
99 Алан Руис 45′ 30′
28 Бас Дост
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
4 Угловые 1
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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