«Спартак» прилетел за подвигом
6 декабря на легендарном английском стадионе «Энфилд» в матче «Ливерпуль» — «Спартак» решится, сможет ли чемпион России пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
6 декабря на легендарном английском стадионе «Энфилд» в матче «Ливерпуль» — «Спартак» решится, сможет ли чемпион России пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) — «Спартак» (Россия) (начало в 22.45 мск).
6 декабря московский «Спартак» проведет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов. В шестом, последнем туре в квартете Е определятся два счастливчика, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, а неудачник этой тройной борьбы отправится в
Впрочем, испанская «Севилья» участвует в этом сражении лишь формально. Андалуссцам достаточно не проиграть в Словении «Марибору», и тогда они гарантированно попадут в
В этом случае, при условии спартаковской виктории на «Энфилде» возможна ситуация, когда у них, «Ливерпуля» и «Спартака» будет по девять очков, но на третьей строчке по итогам личных встреч внутри этой троицы тогда останутся англичане.
Собственно, поэтому матч против
Борьба внутри Английской
«Ливерпуль» сейчас идет четвертым и борется с тем же «МЮ», «Челси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» за лигочемпионские позиции. Там все еще впереди, и сейчас ничего критичного не происходит, а вот.
потенциальный невыход в
Именно поэтому в самом клубе никто не рассматривает матч со «Спартаком», как потенциальную легкую прогулку. Все настраиваются на серьезную битву.
Это Харри Реднапп, выступающий сейчас в роли эксперта, теперь может позволить себе говорить, что «Ливерпуль» разгромит россиян в три или четыре мяча.
У Клоппа другой подход. Главное, что отметил тренер мерисайдцев — не только его команда, но и соперник стал сильнее с момента встречи первого круга на «Открытие Арене».
Для «Спартака» настрой англичан, полевые игроки которых в предматчевых комментариях отзываются о соперники еще уважительнее, чем их наставник, выделяя Квинси Промеса, безусловный минус.
Но разве можно было всерьез рассчитывать, что такой клуб, как «Ливерпуль», выйдет в решающей игре перед 53 тысячами своих болельщиков закидывать оппонента шапками?
В первом круге в Москве соперники разошлись миром — на гол спартаковского бразильца Фернандо со штрафного своим точным ударом с игры отметил бразилец ливерпульский — Фелипе Коутиньо.
Правда, сама игра для хозяев сложилась невероятно трудно — большую часть матча «Ливерпуль» откровенно возил «Спартак», который к тому же по ходу игры лишился получившего травму голкипера Артема Реброва.
Вышедший тогда на замену Александр Селихов не подвел, и матч так и закончился со счетом 1:1. С тех пор Селихов так и не пропустил больше ни одного матча, хотя Ребров и восстановился от повреждения.
На «Энфилде», где всегда царит непередаваемая атмосфера, спартаковцам будет сложно, прежде всего, морально. Одной из главных задач Карреры будет настрой — футболистам необходимо справиться с моральным прессингом трибун, не задрожать.
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Хозяевам не помогут травмированные защитник Жоэль Матип и центральный полузащитник Эмре Джан, но у спартаковцев ситуация тревожнее.
По индивидуальной программе уже в Англии тренировались Денис Глушаков, Луис Адриано, и Георгий Джикия.
Правда, в клубе рассчитывают, что все они смогут принять участие в поединке — потеря любого из них может стать невосполнимой.
Так или иначе, «Спартаку» некуда отступать и нечего терять. В Лигу Европы команда Карреры уже квалифицировалась, а за поражение на «Энфилде» никто не бросит в нее камень — самое время сыграть раскрепощенно и качественно.
Пикантной деталью, сопутствующей игре, является тот факт, что обоим клубам после Лиги чемпионов предстоят дерби во внутренних чемпионатах. «Ливерпулю» играть с «Эвертоном», а «Спартаку» — с ЦСКА.
Ну и не стоит забывать, что лидер и лучший бомбардир мерсисайдцев Мохамед Салах сыграет со сборной России на чемпионате мира в составе сборной Египта — тоже интрига.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Ливерпуля» — 3:1.