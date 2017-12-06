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10:34 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» прилетел за подвигом

6 декабря на легендарном английском стадионе «Энфилд» в матче «Ливерпуль» — «Спартак» решится, сможет ли чемпион России пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Газета.Ру

«Ливерпуль» (Англия) — «Спартак» (Россия) (начало в 22.45 мск).

6 декабря московский «Спартак» проведет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов. В шестом, последнем туре в квартете Е определятся два счастливчика, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, а неудачник этой тройной борьбы отправится в плей-офф Лиги Европы.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 6.12.2017, 22:45
Ливерпуль
-Спартак М-

Впрочем, испанская «Севилья» участвует в этом сражении лишь формально. Андалуссцам достаточно не проиграть в Словении «Марибору», и тогда они гарантированно попадут в плей-офф.

В этом случае, при условии спартаковской виктории на «Энфилде» возможна ситуация, когда у них, «Ливерпуля» и «Спартака» будет по девять очков, но на третьей строчке по итогам личных встреч внутри этой троицы тогда останутся англичане.

Собственно, поэтому матч против красно-белых для команды Юргена Клоппа является фактически главным во всем сезоне!

Борьба внутри Английской премьер-лиги идет своим чередом, и мерсисайдцы смотрятся в ней весьма неплохо, но не участвуют в чемпионской гонке. Догнать ускакавший далеко вперед «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы может разве что «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, и то — такой поворот маловероятен.

«Ливерпуль» сейчас идет четвертым и борется с тем же «МЮ», «Челси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» за лигочемпионские позиции. Там все еще впереди, и сейчас ничего критичного не происходит, а вот.

потенциальный невыход в плей-офф главного клубного турнира Европы станет для команды Клоппа и персонально для ее главного тренера — полным провалом.

Именно поэтому в самом клубе никто не рассматривает матч со «Спартаком», как потенциальную легкую прогулку. Все настраиваются на серьезную битву.

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Это Харри Реднапп, выступающий сейчас в роли эксперта, теперь может позволить себе говорить, что «Ливерпуль» разгромит россиян в три или четыре мяча.

У Клоппа другой подход. Главное, что отметил тренер мерисайдцев — не только его команда, но и соперник стал сильнее с момента встречи первого круга на «Открытие Арене».

Для «Спартака» настрой англичан, полевые игроки которых в предматчевых комментариях отзываются о соперники еще уважительнее, чем их наставник, выделяя Квинси Промеса, безусловный минус.

Но разве можно было всерьез рассчитывать, что такой клуб, как «Ливерпуль», выйдет в решающей игре перед 53 тысячами своих болельщиков закидывать оппонента шапками?

В первом круге в Москве соперники разошлись миром — на гол спартаковского бразильца Фернандо со штрафного своим точным ударом с игры отметил бразилец ливерпульский — Фелипе Коутиньо.

Правда, сама игра для хозяев сложилась невероятно трудно — большую часть матча «Ливерпуль» откровенно возил «Спартак», который к тому же по ходу игры лишился получившего травму голкипера Артема Реброва.

Вышедший тогда на замену Александр Селихов не подвел, и матч так и закончился со счетом 1:1. С тех пор Селихов так и не пропустил больше ни одного матча, хотя Ребров и восстановился от повреждения.

На «Энфилде», где всегда царит непередаваемая атмосфера, спартаковцам будет сложно, прежде всего, морально. Одной из главных задач Карреры будет настрой — футболистам необходимо справиться с моральным прессингом трибун, не задрожать.

«Спартак» не устраивает ничья, но это, возможно, даже плюс — команда не будет с первых минут трястись за изначальный счет.

В какой-то мере боязнь ошибки может навредить и сопернику, ведь это «Ливерпуль», как бы, обязан побеждать, но может вылететь из Лиги чемпионов, пропустив всего однажды.

Хозяевам не помогут травмированные защитник Жоэль Матип и центральный полузащитник Эмре Джан, но у спартаковцев ситуация тревожнее.

По индивидуальной программе уже в Англии тренировались Денис Глушаков, Луис Адриано, и Георгий Джикия.

Правда, в клубе рассчитывают, что все они смогут принять участие в поединке — потеря любого из них может стать невосполнимой.

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Так или иначе, «Спартаку» некуда отступать и нечего терять. В Лигу Европы команда Карреры уже квалифицировалась, а за поражение на «Энфилде» никто не бросит в нее камень — самое время сыграть раскрепощенно и качественно.

Пикантной деталью, сопутствующей игре, является тот факт, что обоим клубам после Лиги чемпионов предстоят дерби во внутренних чемпионатах. «Ливерпулю» играть с «Эвертоном», а «Спартаку» — с ЦСКА.

Ну и не стоит забывать, что лидер и лучший бомбардир мерсисайдцев Мохамед Салах сыграет со сборной России на чемпионате мира в составе сборной Египта — тоже интрига.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Ливерпуля» — 3:1.

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