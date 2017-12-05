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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Болельщики «Баварии» забросали Неймара фальшивыми купюрами с его портретом

Болельщики мюнхенской «Баварии» во втором матче Лиги чемпионов подряд бросали на поле фальшивые евро.

Если в гостевой игре с бельгийским «Андерлехтом» таким образом они протестовали против высоких цен на билеты для приезжих болельщиков, то в домашнем матче с французским «Пари Сен-Жерменом» с трибун летели несколько иные купюры.

На этот раз досталось форварду парижан Неймару, который летом перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Примечательно, что брошенные в сторону бразильца купюры были с его портретом.

Сам матч завершился победой «Баварии» со счетом 3:1. Несмотря на поражение, ПСЖ с 15 очками стал первым в группе, обойдя мюнхенцев по дополнительным показателям. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

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Бавария 3:1
Первый тайм: 2:0
ПСЖ
5.12.2017, 22:45 Зрители: 70000 Групповой турнир: Группа B Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Эмери Унаи
Голы
8′ Роберт Левандовски (К. Коман) 9
37′ Корантен Толиссо (Х. Родригес) 24
69′ Корантен Толиссо (К. Коман) 24
29 Кильян Мбаппе (Э. Кавани) 50′
Составы
Свен Ульрайх 26
23′ Джошуа Киммих 32
Никлас Зюле 4
Матс Хуммельс 5
Кингсли Коман 29
Роберт Левандовски 9
53′ Себастьян Руди 19
41′ Корантен Толиссо 24
85′ Давид Алаба 27
Рафинья 13
67′ Франк Рибери (к) 7
Томас Мюллер 25
23′ 83′ Хамес Родригес 11
Артуро Видаль 23
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес
20 Левен Кюрзава
5 Маркиньюс 41′
6 Марко Верратти
25 Адриен Рабьо
9 Эдинсон Кавани
29 Кильян Мбаппе
10 Неймар
2 Тиагу Силва (к) 72′
3 Преснель Кимпембе
23 Юлиан Дракслер 90′ 82′
18 Джовани Ло Сельсо
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 8
4 Угловые 4
18 Фолы 12
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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