Болельщики «Баварии» забросали Неймара фальшивыми купюрами с его портретом

Если в гостевой игре с бельгийским «Андерлехтом» таким образом они протестовали против высоких цен на билеты для приезжих болельщиков, то в домашнем матче с французским «Пари Сен-Жерменом» с трибун летели несколько иные купюры.
На этот раз досталось форварду парижан Неймару, который летом перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Примечательно, что брошенные в сторону бразильца купюры были с его портретом.
Сам матч завершился победой «Баварии» со счетом 3:1. Несмотря на поражение, ПСЖ с 15 очками стал первым в группе, обойдя мюнхенцев по дополнительным показателям. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.