Болельщики «Баварии» забросали Неймара фальшивыми купюрами с его портретом

Если в гостевой игре с бельгийским «Андерлехтом» таким образом они протестовали против высоких цен на билеты для приезжих болельщиков, то в домашнем матче с французским «Пари Сен-Жерменом» с трибун летели несколько иные купюры.

На этот раз досталось форварду парижан Неймару, который летом перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Примечательно, что брошенные в сторону бразильца купюры были с его портретом.