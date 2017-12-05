ЦСКА провел лучшую за пять лет Лигу чемпионов, но не вышел из группы

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ЦСКА до последнего тура сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно было набрать больше очков в матче с «Манчестер Юнайтед», чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече с португальской «Бенфикой». Или же, что сложнее, выиграть на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. И это при том, что «Юнайтед» дома не проигрывает уже четыре десятка матчей подряд.

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ЦСКА повел в счете в конце первого тайма, когда мяч после удара Витиньо рикошетом от спины Алана Дзагоева влетел в сетку. Эпизод вызвал немало споров — полузащитник ЦСКА был в явном офсайде, однако арбитры посчитали выкатившегося за лицевую линию защитника хозяев Дэйли Блинда полноправным участником эпизода. «Манчестер Юнайтед» решил исход встречи в свою пользу, забив два мяча в течение двух минут в середине второго тайма.

«Нам удалась игра, особенно первый тайм. Во втором сели слишком глубоко, чего не хотелось делать. С такой группой атаки, как у “Юнайтед”, ты в этом случае непременно пропустишь, что и произошло. Считаю, что мы очень хорошо провели эту игру», — подвел итог матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Гончаренко нужно дать время для работы с молодежью»

Это кампания в Лиге чемпионов стала для ЦСКА лучшей за последние пять лет — в четырех предыдущих случаях армейцы неизменно завершали турнир на последнем месте в группе. Более того, ЦСКА впервые за шесть лет вышел в весеннюю часть еврокубков.

«Мы финишировали третьими и до последнего тура сохраняли надежду, что удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, — подчеркнул Гончаренко.

— Очень многие наши молодые футболисты обрели опыт. Минусы — домашняя игра с “Базелем”, если же вспоминать встречу дома с “Манчестером”, то исход матча предопределила растерянность на первых минутах.

А в гостях с «Базелем» и дома с «Бенфикой» провели хорошие матчи".

«Турнир в целом можно занести нам в актив», — сказал Гончаренко в заключение.

Гончаренко согласился с мнением, что в Лиге Европы ЦСКА будет значительно легче. «В 1/16 финала соперник будет наверняка ниже уровнем, чем “Манчестер Юнайтед”. Дальше будет сложнее и сложнее», — сказал Гончаренко, подчеркнув, что основная задача — хорошо подготовиться к весенней части чемпионата, — отметил он.

Хорошо о ЦСКА и Гончаренко отозвался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. «ЦСКА показал себя хорошей командой. Нужно дать время Гончаренко, чтобы он поработал и проявил себя. Выход в Лигу Европы — хороший расклад для него и команды. Уровень этого турнира ниже, ЦСКА сможет показать себя там», — сказал португальский наставник английского клуба.

«Я не стану выделять никого из состава ЦСКА, потому что завтра напишут, что я хочу кого-то купить. ЦСКА — это микст игроков, которых я знаю еще с 2005 года, а также молодежи», — добавил Моуринью.

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ЦСКА присоединился к «Зениту»

На данный момент определились два участника 1/16 финала Лиги Европы от России. ЦСКА присоединился к «Зениту», который досрочно вышел из группы. В четверг аналогичную задачу будет решать «Локомотив», который в заключительном туре группового этапа турнира на выезде сыграет с чешским «Злином». В среду решится, в каком турнире продолжит сезон московский «Спартак» — чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов красно-белым нужно побеждать на выезде «Ливерпуль».