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08:26 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА провел лучшую за пять лет Лигу чемпионов, но не вышел из группы

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 6 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче заключительного тура футбольной Лиги чемпионов на выезде проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и не смог решить задачу выхода из группы. Тем не менее, впервые с сезона-2011/12 армейцам удалось пробиться в весеннюю часть еврокубков.

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фотографии
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фотографии

ЦСКА до последнего тура сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно было набрать больше очков в матче с «Манчестер Юнайтед», чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече с португальской «Бенфикой». Или же, что сложнее, выиграть на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. И это при том, что «Юнайтед» дома не проигрывает уже четыре десятка матчей подряд.

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ЦСКА повел в счете в конце первого тайма, когда мяч после удара Витиньо рикошетом от спины Алана Дзагоева влетел в сетку. Эпизод вызвал немало споров — полузащитник ЦСКА был в явном офсайде, однако арбитры посчитали выкатившегося за лицевую линию защитника хозяев Дэйли Блинда полноправным участником эпизода. «Манчестер Юнайтед» решил исход встречи в свою пользу, забив два мяча в течение двух минут в середине второго тайма.

«Нам удалась игра, особенно первый тайм. Во втором сели слишком глубоко, чего не хотелось делать. С такой группой атаки, как у “Юнайтед”, ты в этом случае непременно пропустишь, что и произошло. Считаю, что мы очень хорошо провели эту игру», — подвел итог матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Гончаренко нужно дать время для работы с молодежью»

Это кампания в Лиге чемпионов стала для ЦСКА лучшей за последние пять лет — в четырех предыдущих случаях армейцы неизменно завершали турнир на последнем месте в группе. Более того, ЦСКА впервые за шесть лет вышел в весеннюю часть еврокубков.

«Мы финишировали третьими и до последнего тура сохраняли надежду, что удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, — подчеркнул Гончаренко.

— Очень многие наши молодые футболисты обрели опыт. Минусы — домашняя игра с “Базелем”, если же вспоминать встречу дома с “Манчестером”, то исход матча предопределила растерянность на первых минутах.

А в гостях с «Базелем» и дома с «Бенфикой» провели хорошие матчи".

«Турнир в целом можно занести нам в актив», — сказал Гончаренко в заключение.

Гончаренко согласился с мнением, что в Лиге Европы ЦСКА будет значительно легче. «В 1/16 финала соперник будет наверняка ниже уровнем, чем “Манчестер Юнайтед”. Дальше будет сложнее и сложнее», — сказал Гончаренко, подчеркнув, что основная задача — хорошо подготовиться к весенней части чемпионата, — отметил он.

Хорошо о ЦСКА и Гончаренко отозвался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. «ЦСКА показал себя хорошей командой. Нужно дать время Гончаренко, чтобы он поработал и проявил себя. Выход в Лигу Европы — хороший расклад для него и команды. Уровень этого турнира ниже, ЦСКА сможет показать себя там», — сказал португальский наставник английского клуба.

«Я не стану выделять никого из состава ЦСКА, потому что завтра напишут, что я хочу кого-то купить. ЦСКА — это микст игроков, которых я знаю еще с 2005 года, а также молодежи», — добавил Моуринью.

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ЦСКА присоединился к «Зениту»

На данный момент определились два участника 1/16 финала Лиги Европы от России. ЦСКА присоединился к «Зениту», который досрочно вышел из группы. В четверг аналогичную задачу будет решать «Локомотив», который в заключительном туре группового этапа турнира на выезде сыграет с чешским «Злином». В среду решится, в каком турнире продолжит сезон московский «Спартак» — чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов красно-белым нужно побеждать на выезде «Ливерпуль».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 11 декабря.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
5.12.2017, 22:45 Зрители: 74669 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Виктор Гончаренко
Голы
64′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
66′ Маркус Рэшфорд (Х. Мата) 19
11 Виктор Винисиус Витинью (Мариу Фернандес) 45′
Составы
Серхио Ромеро 20
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Дэйли Блинд 17
Люк Шоу 23
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Поль Погба 6
72′ Антонио Валенсия (к) 25
Аксель Туанзебе 38
74′ Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
67′ Андер Агуэра Эррера 21
73′ Скотт Мактоминэй 39
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 57′
2 Мариу Фернандес
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
14 Кирилл Набабкин 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 82′
75 Тимур Жамалетдинов
63 Федор Чалов 65′
72 Астемир Гордюшенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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