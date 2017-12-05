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02:19 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: ЦСКА может занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА могут занести себе в актив завершившийся групповой этап Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс- конференции после матча с английским «Манчестер Юнайтед» высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Армейцы заняли третье место в группе, весной они сыграют в плей-офф Лиги Европы.

«Нам очень хорошо далась игра, особенно первый тайм. Во втором тайме мы очень глубоко сели в обороне. Рано или поздно, имея такую группу атаки, МЮ забил бы. Учитывая наши потери, мы очень хорошо провели игру», — сказал Гончаренко.

«Думаю, мы можем занести себе в актив эту Лигу чемпионов. Мы закончили третьими и до последнего матча претендовали на выход из группы. Мы получили опыт, это важно для наших молодых игроков, достаточно хорошо действовали в атаке и в обороне».

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занял итоговое первое место, набрав 15 очков, швейцарский «Базель» стал вторым (12), команды пробились в 1/8 финала турнира. Третье место с девятью очками занял ЦСКА, который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, заняла последнее место.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
5.12.2017, 22:45 Зрители: 74669 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Виктор Гончаренко
Голы
64′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
66′ Маркус Рэшфорд (Х. Мата) 19
11 Виктор Винисиус Витинью (Мариу Фернандес) 45′
Составы
Серхио Ромеро 20
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Дэйли Блинд 17
Люк Шоу 23
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Поль Погба 6
72′ Антонио Валенсия (к) 25
Аксель Туанзебе 38
74′ Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
67′ Андер Агуэра Эррера 21
73′ Скотт Мактоминэй 39
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 57′
2 Мариу Фернандес
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
14 Кирилл Набабкин 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 82′
75 Тимур Жамалетдинов
63 Федор Чалов 65′
72 Астемир Гордюшенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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