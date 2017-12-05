Гончаренко: ЦСКА может занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов

ЦСКА потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Армейцы заняли третье место в группе, весной они сыграют в плей-офф Лиги Европы.
«Нам очень хорошо далась игра, особенно первый тайм. Во втором тайме мы очень глубоко сели в обороне. Рано или поздно, имея такую группу атаки, МЮ забил бы. Учитывая наши потери, мы очень хорошо провели игру», — сказал Гончаренко.
«Думаю, мы можем занести себе в актив эту Лигу чемпионов. Мы закончили третьими и до последнего матча претендовали на выход из группы. Мы получили опыт, это важно для наших молодых игроков, достаточно хорошо действовали в атаке и в обороне».
В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занял итоговое первое место, набрав 15 очков, швейцарский «Базель» стал вторым (12), команды пробились в 1/8 финала турнира. Третье место с девятью очками занял ЦСКА, который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, заняла последнее место.