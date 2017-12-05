Роковая минута ЦСКА: подвиг в Манчестере не удался

Источник: AFP 2017

В три часа дня вторника в отель Radisson вошел прекрасно знакомый всем армейцам человек. Трехкратный чемпион России Леонид Слуцкий. Секунды спустя он (выглядевший, кстати, свежо и улыбавшийся) крепко обнимется с Аланом Дзагоевым — на мгновение игрок даже уткнется лицом в грудь тренеру. А потом они сядут в кресла и начнут душевно общаться…

Семь лет назад, в ноябре 2009-го, тот же Дзагоев на том же «Олд Траффорд» открыл счет в первом еврокубковом (и втором вообще) матче того же Слуцкого во главе ЦСКА. А теперь один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих приехал в их расположение спустя два дня после отставки из «Халла». А потом добрался до стадиона на втором автобусе клуба (с персоналом, не футболистами), — и по ходу встречи его показали в трансляции рядом с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым. До того отобедавшим с официальной делегацией «МЮ» во главе с сэром Бобби Чарльтоном, который передал через армейского руководителя огромный привет Валентине Тимофеевне Яшиной.

И Дзагоев на глазах Слуцкого и Бабаева на последней минуте первого тайма вновь оказался причастен к первому голу матча на стадионе «Манчестер Юнайтед». Правда, роль Алана в этом была минимальна и своеобразна. Гениально в эпизоде сыграл Кучаев, отдавший разрезающий пас Мариу Фернандесу. Тот здорово разобрался, катнув мяч назад под удар сразу нескольким партнерам. Чалов не поспел, зато пробил Витинью. От него мяч попал в спину Дзагоева — и срикошетил в ворота. Правда, официальным автором гола УЕФА назвал бразильца.

В первый момент все подумали: как так, чистый офсайд же, а лайнсмен с судьей за воротами не среагировали! Ан нет. Блинд, пытаясь догнать Мариу Фернандеса, вылетел за лицевую линию. По правилам, поскольку он покинул поле не с разрешения судьи, то продолжил находиться в игре — и линия офсайда сдвинулась на линию ворот. 0:1 — и, в отличие от встречи с «Бенфикой», без ошибки рефери!

Вот только радость от этого мяча, отправившего ЦСКА на перерыв в лидерах, была бы гораздо больше, если бы не счет в параллельном матче. «Бенфика» уступала «Базелю» с тем же счетом — и армейцы, несмотря на 12 очков в виртуальной таблице, невероятным образом не выходили в плей-офф.

Днем я напомнил Бабаеву, как обижен был когда-то Валерий Газзаев на Жозе Моуринью, когда «Челси» под руководством португальца проиграл его бывшему клубу «Порту» и помешал ЦСКА выйти из группы. 13 лет спустя Моуринью, чей «МЮ» на последней минуте пропустил от «Базеля», второй раз встал на красно-синем пути. По первым же секундам реакции гендиректора ЦСКА понял: он отлично ту историю помнит. И гол «Базеля» прокомментировал так: «Так обидно стало, словно ребенку, у которого игрушку отобрали!».

ЦСКА, конечно, в первом тайме не наиграл на победный счет. Уже на 4-й минуте Рэшфорд после паса Лукаку имел чистый выход один на один — и трибуны уже закричали: «Гол!», но мяч чуть вильнул и попал в штангу. Потом трижды тащил Акинфеев. Нет, ну, а чего вы хотели в «Театре Мечты», как называют «Олд Траффорд», куда на малозначительный для хозяев матч пришли 75 тысяч зрителей? Не забудем и о составе гостей — без Вернблума (как же его не хватало рядом с Витинью!), Щенникова, Алексея Березуцкого, Натхо. Против абсолютнейшей основы «МЮ». Но ЦСКА и бился, и в меру возможного старался играть. Очень приятно было, например, смотреть на Головина, постоянно действовавшего на обострение и не ошибавшегося.

Вера и в ЦСКА, и в то, что у «Бенфики», проигрывавшей шестой матч подряд, есть хоть какое-то самолюбие, жила больше часа. До тех пор, пока «МЮ» не нанес два убийственных выстрела подряд. Армейцы совсем уж вжались в свою штрафную — и сначала Лукаку после длинной передачи Погба продавил Васина и пробил с линии вратарской, и почти тут же Рэшфорд не дал пропасть мягкому набросу Маты. Ровно в те же секунды Лиссабон пал во второй раз.

Дальше оставалось фиксировать детали. Как дружно оголяются армейские фанаты, удостоившись отдельной песни от оппонентов. Как Жамалетдинов меняет Витинью, и на 82-й минуте ЦСКА оказывается на «Олд Траффорд» с одиннадцатью россиянами. С учетом Мариу Фернандеса, понятно. И ведь Дзагоев тут же чуть не забил!

ЦСКА сделал все, что мог, но все же потерпел поражение, и вряд ли этому стоит удивляться. Но эту лигочемпионскую кампанию команда Виктора Гончаренко провела здорово, выжав из себя, наверное, больше максимума. И очень жаль, что она так не вовремя в Базеле получила подножку от Моуринью.