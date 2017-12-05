Роковая минута ЦСКА: подвиг в Манчестере не удался
Вчера армейцы проиграли «МЮ» на «Олд Траффорд», пропустив во втором тайме два гола подряд.
Вчера армейцы проиграли «МЮ» на «Олд Траффорд», пропустив во втором тайме два гола подряд.
В три часа дня вторника в отель Radisson вошел прекрасно знакомый всем армейцам человек. Трехкратный чемпион России Леонид Слуцкий. Секунды спустя он (выглядевший, кстати, свежо и улыбавшийся) крепко обнимется с Аланом Дзагоевым — на мгновение игрок даже уткнется лицом в грудь тренеру. А потом они сядут в кресла и начнут душевно общаться…
Семь лет назад, в ноябре 2009-го, тот же Дзагоев на том же «Олд Траффорд» открыл счет в первом еврокубковом (и втором вообще) матче того же Слуцкого во главе ЦСКА. А теперь один из самых титулованных тренеров в истории
И Дзагоев на глазах Слуцкого и Бабаева на последней минуте первого тайма вновь оказался причастен к первому голу матча на стадионе «Манчестер Юнайтед». Правда, роль Алана в этом была минимальна и своеобразна. Гениально в эпизоде сыграл Кучаев, отдавший разрезающий пас Мариу Фернандесу. Тот здорово разобрался, катнув мяч назад под удар сразу нескольким партнерам. Чалов не поспел, зато пробил Витинью. От него мяч попал в спину Дзагоева — и срикошетил в ворота. Правда, официальным автором гола УЕФА назвал бразильца.
В первый момент все подумали: как так, чистый офсайд же, а лайнсмен с судьей за воротами не среагировали! Ан нет. Блинд, пытаясь догнать Мариу Фернандеса, вылетел за лицевую линию. По правилам, поскольку он покинул поле не с разрешения судьи, то продолжил находиться в игре — и линия офсайда сдвинулась на линию ворот. 0:1 — и, в отличие от встречи с «Бенфикой», без ошибки рефери!
Вот только радость от этого мяча, отправившего ЦСКА на перерыв в лидерах, была бы гораздо больше, если бы не счет в параллельном матче. «Бенфика» уступала «Базелю» с тем же счетом — и армейцы, несмотря на 12 очков в виртуальной таблице, невероятным образом не выходили в
Днем я напомнил Бабаеву, как обижен был
ЦСКА, конечно, в первом тайме не наиграл на победный счет. Уже на 4-й минуте Рэшфорд после паса Лукаку имел чистый выход один на один — и трибуны уже закричали: «Гол!», но мяч чуть вильнул и попал в штангу. Потом трижды тащил Акинфеев. Нет, ну, а чего вы хотели в «Театре Мечты», как называют «Олд Траффорд», куда на малозначительный для хозяев матч пришли 75 тысяч зрителей? Не забудем и о составе гостей — без Вернблума (как же его не хватало рядом с Витинью!), Щенникова, Алексея Березуцкого, Натхо. Против абсолютнейшей основы «МЮ». Но ЦСКА и бился, и в меру возможного старался играть. Очень приятно было, например, смотреть на Головина, постоянно действовавшего на обострение и не ошибавшегося.
Вера и в ЦСКА, и в то, что у «Бенфики», проигрывавшей шестой матч подряд, есть хоть
Дальше оставалось фиксировать детали. Как дружно оголяются армейские фанаты, удостоившись отдельной песни от оппонентов. Как Жамалетдинов меняет Витинью, и на 82-й минуте ЦСКА оказывается на «Олд Траффорд» с одиннадцатью россиянами. С учетом Мариу Фернандеса, понятно. И ведь Дзагоев тут же чуть не забил!
ЦСКА сделал все, что мог, но все же потерпел поражение, и вряд ли этому стоит удивляться. Но эту лигочемпионскую кампанию команда Виктора Гончаренко провела здорово, выжав из себя, наверное, больше максимума. И очень жаль, что она так не вовремя в Базеле получила подножку от Моуринью.
Игорь РАБИНЕР
из Манчестера.
|Манчестер Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 0:1
|ЦСКА
|Жозе Моуринью
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)