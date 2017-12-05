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02:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роковая минута ЦСКА: подвиг в Манчестере не удался

Вчера армейцы проиграли «МЮ» на «Олд Траффорд», пропустив во втором тайме два гола подряд.

Источник: AFP 2017

В три часа дня вторника в отель Radisson вошел прекрасно знакомый всем армейцам человек. Трехкратный чемпион России Леонид Слуцкий. Секунды спустя он (выглядевший, кстати, свежо и улыбавшийся) крепко обнимется с Аланом Дзагоевым — на мгновение игрок даже уткнется лицом в грудь тренеру. А потом они сядут в кресла и начнут душевно общаться…

Семь лет назад, в ноябре 2009-го, тот же Дзагоев на том же «Олд Траффорд» открыл счет в первом еврокубковом (и втором вообще) матче того же Слуцкого во главе ЦСКА. А теперь один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих приехал в их расположение спустя два дня после отставки из «Халла». А потом добрался до стадиона на втором автобусе клуба (с персоналом, не футболистами), — и по ходу встречи его показали в трансляции рядом с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым. До того отобедавшим с официальной делегацией «МЮ» во главе с сэром Бобби Чарльтоном, который передал через армейского руководителя огромный привет Валентине Тимофеевне Яшиной.

И Дзагоев на глазах Слуцкого и Бабаева на последней минуте первого тайма вновь оказался причастен к первому голу матча на стадионе «Манчестер Юнайтед». Правда, роль Алана в этом была минимальна и своеобразна. Гениально в эпизоде сыграл Кучаев, отдавший разрезающий пас Мариу Фернандесу. Тот здорово разобрался, катнув мяч назад под удар сразу нескольким партнерам. Чалов не поспел, зато пробил Витинью. От него мяч попал в спину Дзагоева — и срикошетил в ворота. Правда, официальным автором гола УЕФА назвал бразильца.

В первый момент все подумали: как так, чистый офсайд же, а лайнсмен с судьей за воротами не среагировали! Ан нет. Блинд, пытаясь догнать Мариу Фернандеса, вылетел за лицевую линию. По правилам, поскольку он покинул поле не с разрешения судьи, то продолжил находиться в игре — и линия офсайда сдвинулась на линию ворот. 0:1 — и, в отличие от встречи с «Бенфикой», без ошибки рефери!

Вот только радость от этого мяча, отправившего ЦСКА на перерыв в лидерах, была бы гораздо больше, если бы не счет в параллельном матче. «Бенфика» уступала «Базелю» с тем же счетом — и армейцы, несмотря на 12 очков в виртуальной таблице, невероятным образом не выходили в плей-офф.

Днем я напомнил Бабаеву, как обижен был когда-то Валерий Газзаев на Жозе Моуринью, когда «Челси» под руководством португальца проиграл его бывшему клубу «Порту» и помешал ЦСКА выйти из группы. 13 лет спустя Моуринью, чей «МЮ» на последней минуте пропустил от «Базеля», второй раз встал на красно-синем пути. По первым же секундам реакции гендиректора ЦСКА понял: он отлично ту историю помнит. И гол «Базеля» прокомментировал так: «Так обидно стало, словно ребенку, у которого игрушку отобрали!».

ЦСКА, конечно, в первом тайме не наиграл на победный счет. Уже на 4-й минуте Рэшфорд после паса Лукаку имел чистый выход один на один — и трибуны уже закричали: «Гол!», но мяч чуть вильнул и попал в штангу. Потом трижды тащил Акинфеев. Нет, ну, а чего вы хотели в «Театре Мечты», как называют «Олд Траффорд», куда на малозначительный для хозяев матч пришли 75 тысяч зрителей? Не забудем и о составе гостей — без Вернблума (как же его не хватало рядом с Витинью!), Щенникова, Алексея Березуцкого, Натхо. Против абсолютнейшей основы «МЮ». Но ЦСКА и бился, и в меру возможного старался играть. Очень приятно было, например, смотреть на Головина, постоянно действовавшего на обострение и не ошибавшегося.

Вера и в ЦСКА, и в то, что у «Бенфики», проигрывавшей шестой матч подряд, есть хоть какое-то самолюбие, жила больше часа. До тех пор, пока «МЮ» не нанес два убийственных выстрела подряд. Армейцы совсем уж вжались в свою штрафную — и сначала Лукаку после длинной передачи Погба продавил Васина и пробил с линии вратарской, и почти тут же Рэшфорд не дал пропасть мягкому набросу Маты. Ровно в те же секунды Лиссабон пал во второй раз.

Дальше оставалось фиксировать детали. Как дружно оголяются армейские фанаты, удостоившись отдельной песни от оппонентов. Как Жамалетдинов меняет Витинью, и на 82-й минуте ЦСКА оказывается на «Олд Траффорд» с одиннадцатью россиянами. С учетом Мариу Фернандеса, понятно. И ведь Дзагоев тут же чуть не забил!

ЦСКА сделал все, что мог, но все же потерпел поражение, и вряд ли этому стоит удивляться. Но эту лигочемпионскую кампанию команда Виктора Гончаренко провела здорово, выжав из себя, наверное, больше максимума. И очень жаль, что она так не вовремя в Базеле получила подножку от Моуринью.

Игорь РАБИНЕР
из Манчестера.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
5.12.2017, 22:45 Зрители: 74669 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Виктор Гончаренко
Голы
64′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
66′ Маркус Рэшфорд (Х. Мата) 19
11 Виктор Винисиус Витинью (Мариу Фернандес) 45′
Составы
Серхио Ромеро 20
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Дэйли Блинд 17
Люк Шоу 23
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Поль Погба 6
72′ Антонио Валенсия (к) 25
Аксель Туанзебе 38
74′ Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
67′ Андер Агуэра Эррера 21
73′ Скотт Мактоминэй 39
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 57′
2 Мариу Фернандес
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
14 Кирилл Набабкин 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 82′
75 Тимур Жамалетдинов
63 Федор Чалов 65′
72 Астемир Гордюшенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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