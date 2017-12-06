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02:07 (мск), источник: ТАСС

Франция оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 6 декабря. Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря выходу ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2017

ПСЖ гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов еще месяц назад, но только сейчас, после завершения шестого тура в группе B, Франции достались пять баллов, положенные за попадание клуба в число 16 сильнейших. При этом во вторник парижская команда потерпела поражение — в Мюнхене она уступила немецкой «Баварии» (1:3).

Теперь суммарный коэффициент Франции (учитываются только последние пять сезонов), занимающей в рейтинге УЕФА пятое место, составляет 53,081. Поскольку ЦСКА в шестом туре Лиги чемпионов в гостях проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) и не сумел пробиться в плей-офф турнира, коэффициент России остался прежним — 49,382. Россия занимает шестую строчку в таблице, а на седьмой позиции идет Португалия (44,082), чьи клубы во вторник тоже выступили неудачно — «Спортинг» на выезде уступил «Барселоне» (0:2), а «Бенфика» дома с таким же счетом проиграла швейцарскому «Базелю».

ЦСКА занял третье место в группе А, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы, а «Бенфика» в ней стала четвертой, завершив выступления в еврокубках сезона-2017/18. «Спортинг» в группе D финишировал на третьей строчке и теперь тоже сыграет в Лиге Европы.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В среду в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграет с английским «Ливерпулем». В четверг гостевые матчи в шестом туре группового этапа Лиги Европы проведут «Зенит» и «Локомотив» — санкт-петербургский клуб в Сан-Себастьяне встретится с испанским «Реал Сосьедадом», а московский клуб в Оломоуце сыграет с чешским «Фаставом».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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