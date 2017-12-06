Франция оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС, 6 декабря. Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря выходу ПСЖ в
ТАСС, 6 декабря. Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря выходу ПСЖ в
ПСЖ гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов еще месяц назад, но только сейчас, после завершения шестого тура в группе B, Франции достались пять баллов, положенные за попадание клуба в число 16 сильнейших. При этом во вторник парижская команда потерпела поражение — в Мюнхене она уступила немецкой «Баварии» (1:3).
Теперь суммарный коэффициент Франции (учитываются только последние пять сезонов), занимающей в рейтинге УЕФА пятое место, составляет 53,081. Поскольку ЦСКА в шестом туре Лиги чемпионов в гостях проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) и не сумел пробиться в
ЦСКА занял третье место в группе А, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы, а «Бенфика» в ней стала четвертой, завершив выступления в еврокубках сезона-2017/18. «Спортинг» в группе D финишировал на третьей строчке и теперь тоже сыграет в Лиге Европы.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.
В среду в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграет с английским «Ливерпулем». В четверг гостевые матчи в шестом туре группового этапа Лиги Европы проведут «Зенит» и «Локомотив» —
Как вычисляются коэффициенты
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.