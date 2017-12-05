Мечты не сбываются: как резерв «Барселоны» обыграл «Спортинг»
«Барселона» победила «Спортинг» полурезервным составом, один из голов в свои ворота забил
«Барселона» победила «Спортинг» полурезервным составом, один из голов в свои ворота забил
«СПОРТИНГ»: МИССИЯ (НЕ)ВЫПОЛНИМА?
Португальцы, попавшие в группу смерти к «Ювентусу» и «Барселоне», до последнего тура сохранили шансы на выход в
Накануне матча главный тренер португальцев Жорже Жезуш уверял, что обязательно сыграет на победу. И говорил, что у него есть план А и план Б, на случай, сыграет Месси или нет. Лукавил португалец, оказалось, у него есть и план С. «Спортинг» своим стартовым составом удивил примерно всех.
Что сделал Жезуш?
«БАРСЕЛОНА»: НЕНУЖНАЯ ИГРА
Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде особенно и не старался выбрать оптимальный состав, в команде хватает травмированных, да и матч ничего не значит. «Барселона» уже вышла в
Весь первый тайм этот полурезерв загонял «Спортинг» в штрафную, владел преимуществом, и имел пару неплохих моментов, чтобы открыть счет. А вот у «Спортинга» шансов почти не было. Отправленный играть ложную девятку Алан Руис даже не пытался открываться в штрафной. Чем злил и партнеров по команде, и Жорже Жезуша. В перерыве тренер признал ошибку и сделал две замены — выпустил Доста и Желсона. Использовал свои последние козыри.
«Спортинг» забегал быстрее, прибавил в атаке, но и гол свой пропустил. В середине второго тайма у Доста был 146-поцентный шанс, нужно было просто внести мяч в ворота с пары метров. Но он чудом попал в ногу вратарю Силлессену. Это даже спасением сложно назвать, скорее, невероятным везением вратаря. Уже в компенсированное время «Спортинг» добил свой же защитник —
Мечты португальцев не сбылись, «Спортинг» теперь продолжит выступление в Лиге Европы. А «Барселона» спокойно выходит в 1/8 Лиги чемпионов с первого места в группе.
|Эрнесто Вальверде
|Жезуш Жорже
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Томсон (Шотландия)