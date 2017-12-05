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01:58 (мск), источник: Советский спорт

Мечты не сбываются: как резерв «Барселоны» обыграл «Спортинг»

«Барселона» победила «Спортинг» полурезервным составом, один из голов в свои ворота забил экс-защитник каталонцев Жереми Матье.

«СПОРТИНГ»: МИССИЯ (НЕ)ВЫПОЛНИМА?

Португальцы, попавшие в группу смерти к «Ювентусу» и «Барселоне», до последнего тура сохранили шансы на выход в плей-офф. Шансы, правда, призрачные. «Спортингу» необходимо было побеждать «Барсу» в гостях и надеяться, что «Олимпиакос» отберет очки у «Ювентуса».

Накануне матча главный тренер португальцев Жорже Жезуш уверял, что обязательно сыграет на победу. И говорил, что у него есть план А и план Б, на случай, сыграет Месси или нет. Лукавил португалец, оказалось, у него есть и план С. «Спортинг» своим стартовым составом удивил примерно всех.

Что сделал Жезуш? Во-первых, оставил на скамейке главного бомбардира команды Баса Доста. Еще месяц назад такое решение никого бы и не удивило — голландец почти не забивал. Но теперь отправляет мячи в ворота соперников почти каждую игру. Во-вторых, в составе обнаружилось два правых защитника: Ристовски и Пиччини. Только со стартовым свистком стало ясно, что первый отправился на правый фланг атаки (вместо Желсона Мартинша, который также остался в запасе). В-третьих, не появился на поле Коэнтрау, единственный живой левый защитник команды. Эту позицию неожиданно занял Акунья, которого переучили на латераля в сборной Аргентины. В общем состав у «Спортинга» был очень экспериментальным, и не очень подходящим для совершения подвигов и обыгрывания «Барселоны».

«БАРСЕЛОНА»: НЕНУЖНАЯ ИГРА

Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде особенно и не старался выбрать оптимальный состав, в команде хватает травмированных, да и матч ничего не значит. «Барселона» уже вышла в плей-офф, и лишняя игра совсем не кстати. Как и прогнозировалось, Вальверде не стал рисковать здоровьем Лео Месси, оставив его в запасе. В такой ситуации сильному клубу хочется поберечь лидеров, но и проигрывать перед своей публикой вроде как неприлично. Вот и получился у «Барселоны» сплав из глубоких резервистов и железных игроков основы.

Весь первый тайм этот полурезерв загонял «Спортинг» в штрафную, владел преимуществом, и имел пару неплохих моментов, чтобы открыть счет. А вот у «Спортинга» шансов почти не было. Отправленный играть ложную девятку Алан Руис даже не пытался открываться в штрафной. Чем злил и партнеров по команде, и Жорже Жезуша. В перерыве тренер признал ошибку и сделал две замены — выпустил Доста и Желсона. Использовал свои последние козыри.

«Спортинг» забегал быстрее, прибавил в атаке, но и гол свой пропустил. В середине второго тайма у Доста был 146-поцентный шанс, нужно было просто внести мяч в ворота с пары метров. Но он чудом попал в ногу вратарю Силлессену. Это даже спасением сложно назвать, скорее, невероятным везением вратаря. Уже в компенсированное время «Спортинг» добил свой же защитник — экс-каталонец Жереми Матье красиво срезал мяч в свои ворота.

Мечты португальцев не сбылись, «Спортинг» теперь продолжит выступление в Лиге Европы. А «Барселона» спокойно выходит в 1/8 Лиги чемпионов с первого места в группе.

Барселона 2:0
Первый тайм: 0:0
Спортинг
5.12.2017, 22:45 Зрители: 48336 Групповой турнир: Группа D Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Жезуш Жорже
Голы
59′ Пако Алькасер (Д.. Суарес) 17
90+1′ Жереми Матье 22
Составы
Яспер Силлессен 13
35′ Нелсон Семеду 2
Люка Динь 19
Томас Фермален 25
Иван Ракитич 4
Денис Суарес 6
Андре Гомиш 21
Пако Алькасер 17
64′ Жерар Пике (к) 3
Серхио Бускетс 5
61′ Парреу Алейш Видаль 22
Лионель Месси 10
75′ Луис Суарес 9
Паулинью 15
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес
22 Жереми Матье
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью
16 Родриго Батталья
13 Стефан Ристовски 45′
77 Желсон Мартинш
11 Бруну Сезар 64′
5 Фабиу Коэнтрау
99 Алан Руис 45′ 30′
28 Бас Дост
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
4 Угловые 1
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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