ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы

В составе армейцев мяч на 45-й минуте забил Витиньо, у «Манчестер Юнайтед» отличились Ромелу Лукаку (64) и Маркус Рэшфорд (66). В параллельном матче швейцарский «Базель» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» — 2:0.
В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занял итоговое первое место, набрав 15 очков, «Базель» финишировал вторым (12), команды пробились в 1/8 финала турнира. Третье место с девятью очками занял ЦСКА, который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, заняла последнее место.
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.