ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы

В составе армейцев мяч на 45-й минуте забил Витиньо, у «Манчестер Юнайтед» отличились Ромелу Лукаку (64) и Маркус Рэшфорд (66). В параллельном матче швейцарский «Базель» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» — 2:0.