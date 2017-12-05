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01:33 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы

МАНЧЕСТЕР /Англия/, 6 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В составе армейцев мяч на 45-й минуте забил Витиньо, у «Манчестер Юнайтед» отличились Ромелу Лукаку (64) и Маркус Рэшфорд (66). В параллельном матче швейцарский «Базель» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» — 2:0.

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занял итоговое первое место, набрав 15 очков, «Базель» финишировал вторым (12), команды пробились в 1/8 финала турнира. Третье место с девятью очками занял ЦСКА, который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, заняла последнее место.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
5.12.2017, 22:45 Зрители: 74669 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Виктор Гончаренко
Голы
64′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
66′ Маркус Рэшфорд (Х. Мата) 19
11 Виктор Винисиус Витинью (Мариу Фернандес) 45′
Составы
Серхио Ромеро 20
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Дэйли Блинд 17
Люк Шоу 23
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Поль Погба 6
72′ Антонио Валенсия (к) 25
Аксель Туанзебе 38
74′ Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
67′ Андер Агуэра Эррера 21
73′ Скотт Мактоминэй 39
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 57′
2 Мариу Фернандес
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
14 Кирилл Набабкин 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 82′
75 Тимур Жамалетдинов
63 Федор Чалов 65′
72 Астемир Гордюшенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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