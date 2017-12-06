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01:54 (мск), источник: ТАСС

Итальянские клубы «Ювентус» и «Рома» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 6 декабря. Итальянские футбольные клубы «Ювентус» и «Рома» пробились в раунд 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного тура группового раунда.

Источник: AFP 2017

В группе C «Рома» на своем поле обыграла азербайджанский «Карабах» со счетом 1:0 благодаря голу Диего Перотти. В другом матче группы испанский «Атлетико» в гостях сыграл вничью с английским «Челси», который ранее обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице «Рома» с 11 очками заняла первое место, обойдя «Челси» по дополнительным показателям. «Атлетико», занявший третье место с девятью очками, сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Карабах», набрав два очка стал четвертым.

В группе D «Ювентус» в гостях обыграл греческий «Олимпиакос» — 2:0, испанская «Барселона», ранее гарантировавшая себе место в плей-офф, дома с тем же счетом переиграла португальский «Спортинг». В турнирной таблице «Барселона» заняла первое место (14 очков), «Ювентус» — второе (11), «Спортинг» — третье (7), «Олимпиакос» — четвертое (1).

Немецкая «Бавария» и французский ПСЖ ранее завоевали путевку в 1/8 финала и в очном матче разыгрывали первое место в группе B, в котором победу одержал немецкий клуб (3:1). В итоге первым стал ПСЖ, в активе обеих команд по 15 очков, однако парижский клуб оказался в таблице выше по дополнительным показателям. В параллельном матче шотландский «Селтик» проиграл бельгийскому «Андерлехту» (0:1), но обошел команду из Брюсселя по дополнительным показателям и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

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