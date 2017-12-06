Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Успех диеты зависит от генов
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле»
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Джей Зи отметил день рождения в компании Бейонсе
Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.12
Бенфика0
Базель2
Футбол. Еврокубки
5.12
Манчестер Юнайтед2
ЦСКА1
Футбол. Еврокубки
5.12
Бавария3
ПСЖ1
Футбол. Еврокубки
5.12
Селтик0
Андерлехт1
Футбол. Еврокубки
5.12
Челси1
Атлетико1
Футбол. Еврокубки
5.12
Рома1
Карабах0
Футбол. Еврокубки
5.12
Барселона2
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
5.12
Олимпиакос П0
Ювентус2
Все события
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Решение МОК по России: полная версия
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
16Кубок чемпионата мира проехал по России
00:48 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

ЛИВЕРПУЛЬ /Англия/, 6 декабря. /ТАСС/. «Спартак» сыграет в гостях с английским «Ливерпулем» в заключительном матче групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. Только победа позволит российскому клубу выйти в 1/8 финала главного еврокубка.

Источник: ИТАР-ТАСС

После пяти сыгранных матчей «Ливерпуль» лидирует в группе Е, набрав 9 очков, опережая испанскую «Севилью» (8) и «Спартак» (6). В конце сентября «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли в Москве вничью (1:1), так что в случае победы чемпионы России опередят в таблице английского конкурента. Если же в параллельном матче «Севилья» не сумеет обыграть в гостях словенский «Марибор» (2 очка), то «Спартак» займет в группе первое место.

В двух сыгранных на чужих полях матчах группы «Спартак» победить не сумел, довольствовавшись ничьей с «Марибором» (1:1) и уступив «Севилье» (1:2). «Ливерпуль» дома не смог обыграть «Севилью» в стартовом туре (2:2), однако этот результат в матче со «Спартаком» в целом английский клуб устроит. «Ливерпуль» не выходил из группы Лиги чемпионов с 2008 года. При этом в случае победы над «Спартаком» «Ливерпуль» останется в группе на первом месте, а при ничьей может уступить первенство «Севилье» — если испанцы победят в Словении.

Осенью «Ливерпуль», который тренирует германский специалист Юрген Клопп, набрал отличную форму. В чемпионате Англии мерсисайдцы выиграли пять из последних шести матчей, причем все — с крупным счетом. Лишь с чемпионами Англии из «Челси» «Ливерпуль» сыграл вничью — 1:1 на своем поле. Однако после 15 туров «Ливерпуль» идет лишь на четвертом месте, отставая от лидирующего «Манчестера Сити» на 14 очков.

27 лет без чемпионства

Результаты «Ливерпуля» весьма схожи со спартаковскими — обладающий большим количеством болельщиков и титулов клуб долгое время остается без больших побед. И если «Спартак» в прошлом сезоне сумел после 16-летнего перерыва завоевать чемпионский титул в России, то «Ливерпуль» последний раз побеждал в Англии в 1990 году, хотя ранее становился первым 18 раз.

Отличают «Ливерпуль» и присущая «Спартаку» нестабильность, и не лучшие действия в обороне — в чемпионате Англии подопечные Клоппа пропустили 19 мячей, хотя по результативности (33 гола) уступают лишь двум клубам из Манчестера. «Спартак» после неудачного старта также занимает четвертое место в чемпионате России, но сохраняет шансы на титул, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Забил «Спартак» те же 33 гола (но в 19 матчах), что является лучшим показателем в российской премьер-лиге, тогда как по пропущенным мячам (23) красно-белые даже не входят в первую десятку.

Четыре последних матча чемпионата России «Спартак» выиграл, в том числе и в прошлую пятницу в гостях у тульского «Арсенала» (1:0), когда на последней минуте решающий гол забил Денис Глушаков. «Ливерпуль» в субботу разгромил в гостях «Брайтон» (5:1), два мяча на счету Роберто Фирмино, по разу отличились Эмре Джан и Филиппе Коутинью, еще один гол в свои ворота забил футболист соперника. На сей раз не сумел отличиться лучший бомбардир «Ливерпуля» и чемпионата Англии — Мохамед Салах, на счету которого 12 голов. Салах выступает за сборную Египта — соперника российской команды на чемпионат мира 2018 года.

В понедельник в Ливерпуль отправились 23 футболиста «Спартака», среди которых нет травмированных Дмитрия Комбарова, Артема Тимофеева и Георгия Тигиева. Зато восстановился после небольшого повреждения защитник Сердар Таски. Должен сыграть в среду и лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес, которым ранее пристально интересовался «Ливерпуль».

Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Шимон Марциняк из Польши. В это же время на арене «Людски врт» сыграют «Марибор» и «Севилья».

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Названа тройка лучших молодых российских футболистов
Каждая российская медаль Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Решение МОК по России: полная версия
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
Сборная России по хоккею хочет принять участие в Олимпиаде
Родченков заявил, что Легков знал о подмене его проб на ОИ-2014
Реакция спортфедераций РФ на отстранение от Олимпиады-2018
Новости
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь