«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

После пяти сыгранных матчей «Ливерпуль» лидирует в группе Е, набрав 9 очков, опережая испанскую «Севилью» (8) и «Спартак» (6). В конце сентября «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли в Москве вничью (1:1), так что в случае победы чемпионы России опередят в таблице английского конкурента. Если же в параллельном матче «Севилья» не сумеет обыграть в гостях словенский «Марибор» (2 очка), то «Спартак» займет в группе первое место.

В двух сыгранных на чужих полях матчах группы «Спартак» победить не сумел, довольствовавшись ничьей с «Марибором» (1:1) и уступив «Севилье» (1:2). «Ливерпуль» дома не смог обыграть «Севилью» в стартовом туре (2:2), однако этот результат в матче со «Спартаком» в целом английский клуб устроит. «Ливерпуль» не выходил из группы Лиги чемпионов с 2008 года. При этом в случае победы над «Спартаком» «Ливерпуль» останется в группе на первом месте, а при ничьей может уступить первенство «Севилье» — если испанцы победят в Словении.

Осенью «Ливерпуль», который тренирует германский специалист Юрген Клопп, набрал отличную форму. В чемпионате Англии мерсисайдцы выиграли пять из последних шести матчей, причем все — с крупным счетом. Лишь с чемпионами Англии из «Челси» «Ливерпуль» сыграл вничью — 1:1 на своем поле. Однако после 15 туров «Ливерпуль» идет лишь на четвертом месте, отставая от лидирующего «Манчестера Сити» на 14 очков.

27 лет без чемпионства

Результаты «Ливерпуля» весьма схожи со спартаковскими — обладающий большим количеством болельщиков и титулов клуб долгое время остается без больших побед. И если «Спартак» в прошлом сезоне сумел после 16-летнего перерыва завоевать чемпионский титул в России, то «Ливерпуль» последний раз побеждал в Англии в 1990 году, хотя ранее становился первым 18 раз.

Отличают «Ливерпуль» и присущая «Спартаку» нестабильность, и не лучшие действия в обороне — в чемпионате Англии подопечные Клоппа пропустили 19 мячей, хотя по результативности (33 гола) уступают лишь двум клубам из Манчестера. «Спартак» после неудачного старта также занимает четвертое место в чемпионате России, но сохраняет шансы на титул, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Забил «Спартак» те же 33 гола (но в 19 матчах), что является лучшим показателем в российской премьер-лиге, тогда как по пропущенным мячам (23) красно-белые даже не входят в первую десятку.

Четыре последних матча чемпионата России «Спартак» выиграл, в том числе и в прошлую пятницу в гостях у тульского «Арсенала» (1:0), когда на последней минуте решающий гол забил Денис Глушаков. «Ливерпуль» в субботу разгромил в гостях «Брайтон» (5:1), два мяча на счету Роберто Фирмино, по разу отличились Эмре Джан и Филиппе Коутинью, еще один гол в свои ворота забил футболист соперника. На сей раз не сумел отличиться лучший бомбардир «Ливерпуля» и чемпионата Англии — Мохамед Салах, на счету которого 12 голов. Салах выступает за сборную Египта — соперника российской команды на чемпионат мира 2018 года.

В понедельник в Ливерпуль отправились 23 футболиста «Спартака», среди которых нет травмированных Дмитрия Комбарова, Артема Тимофеева и Георгия Тигиева. Зато восстановился после небольшого повреждения защитник Сердар Таски. Должен сыграть в среду и лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес, которым ранее пристально интересовался «Ливерпуль».