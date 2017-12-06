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00:54 (мск), источник: ТАСС

«Наполи», «Шахтер» и «Порту» могут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Последние участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов определятся в среду после заключительных матчей группового турнира. В группах F и G осталось узнать двух последних обладателей путевок в плей-офф.

Источник: ТАСС

В группе F вторая путевка в 1/8 финала будет разыграна в заочном противостоянии между чемпионом Украины «Шахтером» и итальянским «Наполи», которые набрали по девять очков. В 22:45 мск «Шахтер» в Харькове на стадионе «Металлист» сыграет против ставшего досрочным победителем группы английским «Манчестер Сити», тогда как «Наполи» отправится в гости к «Фейеноорду» из Нидерландов. «Наполи» имеет лучшие показатели личных встреч с «Шахтером» (1:2, 3:0) и получит преимущество при равенстве очков. Лидер чемпионата Украины пробьется в плей-офф Лиги чемпионов лишь в случае собственной победы и потери очков «Наполи» либо ничьей в Харькове и поражения неаполитанцев в Роттердаме.

«Наполи» в прошлую пятницу потерпел первое поражение в чемпионате Италии, уступив на своем поле «Ювентусу» (0:1) и передав лидерство миланскому «Интеру». Дважды «Наполи» проиграл и «Манчестер Сити», однако в остальных матчах сезона подопечные Маурицио Сарри, которые славятся атакующим футболом, победили. В том числе и в домашней встрече с «Фейеноордом» — 3:1.

В матче с «Ювентусом» получил травму форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье — потеря главного «заводилы» для неаполитанцев очень серьезна.

«Фейеноорд» потерпел в группе пять поражений и уже не рассчитывает на третье место и путевку в Лигу Европы. Если же клуб из Нидерландов сумеет отобрать очки у «Наполи», то место в плей-офф будет зависеть от «Шахтера» и его соперника из Англии. «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне показывает абсолютно лучшие результаты в топ-чемпионатах Европы, одержав 14 побед при одной ничьей в премьер-лиге и забив в 15 матчах 46 голов.

При этом в Харькове не сыграют некоторые лидеры «Сити» — дисквалифицированный Кевин де Брюйне, травмированные защитники Джон Стоунз и Бенжамен Менди, а также Давид Сильва, которому наставник команды Хосеп Гвардиола решил предоставить отдых. «Мы приехали побеждать и очень хотим этого», — заявил в Харькове Гвардиола.

«Порту» или «Лейпциг»

Одну путевку в плей-офф осталось разыграть и в группе G — на нее претендуют набравшие по семь очков португальский «Порту» и немецкий «Лейпциг». Более опытные португальцы имеют преимущество в личных встречах (2:3, 3:1), и им хватит победы в последнем туре в домашней игре с аутсайдером — «Монако» (2 очка), у которого уже не осталось турнирных задач.

«Лейпциг» принимает турецкий «Бешикташ», с 11 очками ставший досрочным победителем группы. Саксонская команда, которая год назад совершила настоящий прорыв, заняв второе место в дебютном сезоне в бундеслиге, сумела удержаться на вершине, занимая вторую строчку и в нынешнем чемпионате Германии. Хотя в последнем матче в субботу «Лейпциг» потерпел разгромное поражение от «Хоффенхайма» — 0:4.

Матчи в Порту и Лейпциге начнутся в 22:45 мск.

В группе Н разыграют место в Лиге Европы

В это же время состоятся два матча в группе H, где уже известны два обладателя путевок в плей-офф — ими стали английский «Тоттенхэм» и испанский «Реал», причем лондонский клуб уже гарантировал себе первое место. В заключительный игровой день будет разыграна путевка в 1/16 финала Лиги Европы, на которую претендуют набравшие по два очка «Боруссия» из Дортмунда и кипрский АПОЭЛ. «Боруссия» встретится в гостях с «Реалом», АПОЭЛ же на лондонском «Уэмбли» сыграет с «Тоттенхэмом».

АПОЭЛ и «Боруссия» дважды сыграли между собой со счетом 1:1, так что при их равенстве очков будет учитываться общая разница забитых и пропущенных мячей, которая сейчас лучше у «Боруссии» — 5:10 против 2:14.

В матче с «Боруссией» очередной рекорд может установить португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду, который в случае забитого мяча отличится во всех шести матчах группового раунда. В пяти предыдущих встречах Роналду забил восемь голов.

В среду пройдут также заключительные матчи в группе Е, в том числе и встреча между английским «Ливерпулем» и чемпионом России «Спартаком».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11 декабря.

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