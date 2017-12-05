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22:45 (мск), источник: Советский спорт

«Бавария» — «ПСЖ»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: AP 2017

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Рибери, Левандовски, Хамес, Руди, Толиссо, Алаба, Коман, Киммих.

Запасные: Штарке, Мартинес, Рафинья, Боатенг, Видаль, Мюллер, Фридль.

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Верратти, Кавани, Неймар, Кюрзава, Дракслер, Рабьо, Мбаппе, Дани Алвес.

Запасные: Трапп, Кимпембе, Ди Мария, Менье, Берчиче, Чельсо, Пасторе.

Напомним, игра состоится сегодня в Мюнхене и стартует в 22.45 по московскому времени.

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