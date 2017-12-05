Клопп: Футболисты «Ливерпуля» тщательно готовились к матчу со «Спартаком»

«Нас многому научило поражение от “Тоттенхэма” в октябре. Но, конечно, завтра это будет иметь небольшое значение. Мы тщательно готовились к “Спартаку” последние несколько дней — “физика”, тактика и так далее. Мы выучили свой урок, но так происходит всегда. Стараемся учиться в каждом матче», — сказал Клопп, слова которого приводятся на сайте УЕФА.