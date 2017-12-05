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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

Клопп: Футболисты «Ливерпуля» тщательно готовились к матчу со «Спартаком»

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Футболисты «Ливерпуля» тщательно готовились к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком», заявил главный тренер английского клуба Юрген Клопп.

Источник: РИА "Новости"

«Нас многому научило поражение от “Тоттенхэма” в октябре. Но, конечно, завтра это будет иметь небольшое значение. Мы тщательно готовились к “Спартаку” последние несколько дней — “физика”, тактика и так далее. Мы выучили свой урок, но так происходит всегда. Стараемся учиться в каждом матче», — сказал Клопп, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

Встреча группы Е «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря на стадионе «Энфилд». Матч соперников в Москве в рамках второго тура завершился со счетом 1:1. «Ливерпуль» не знает поражений в восьми последних матчах.

Перед заключительным туром положение в группе Е выглядит следующим образом: «Ливерпуль» — 9 очков, «Севилья» — 8, «Спартак» — 6, «Марибор» — 2.

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