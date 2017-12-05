Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники объявили «бойкот» Бузовой, Галкину и Пугачевой
Успех диеты зависит от генов
Посольство США на Украине прокомментировало задержание Саакашвили
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Бенфика
Базель
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Бавария
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Челси
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Ювентус
Все события
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Из-за Меган Маркл в пластической хирургии появился новый тренд
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
17:39 (мск), источник: Советский спорт

Лаллана не поможет «Ливерпулю» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

Источник: AP 2017

Как сообщается на официальном сайте «Ливерпуля», главный тренер команды Юрген Клопп вместе с тренерским штабом принял решение поберечь Лаллану и дать ему набрать оптимальную форму.

Добавим, что полузащитник пропустил начало сезона АПЛ из-за травмы, которую он получил в начале августа.

Матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря в 22:45 мск.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Секс, спорт и страдания: как постель помогает добиться чемпионства
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Журналистка New York Times: Факты важнее странностей Родченкова
ЦСКА бросит резервистов на амбразуру: анонс матчей ЛЧ
Месси отказал «Манчестер Сити», предлагавшему 50 млн евро в год
«Металлург» нанес «Сибири» пятое поражение подряд в КХЛ
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь