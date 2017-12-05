Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Лаллана не поможет «Ливерпулю» в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Как сообщается на официальном сайте «Ливерпуля», главный тренер команды Юрген Клопп вместе с тренерским штабом принял решение поберечь Лаллану и дать ему набрать оптимальную форму.
Добавим, что полузащитник пропустил начало сезона АПЛ
Матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря в 22:45 мск.