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Фанаты «Баварии» и ПСЖ подрались на центральном вокзале в Мюнхене
5 декабря в Мюнхене состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
5 декабря в Мюнхене состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
Встреча была омрачена дракой фанатов обоих клубов. Об этом сообщает Le Parisien.
Группа фанатов «Баварии» из примерно 40 человек, подкреплённая болельщиками из Бордо, встретили на мюнхенском вокзале гостей из Парижа в составе 30 человек. Отмечается, что в ходе столкновения серьёзных травм никто не получил.
Начало — в 22:45 мск.