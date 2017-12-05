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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Баварии» и ПСЖ подрались на центральном вокзале в Мюнхене

5 декабря в Мюнхене состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Источник: Reuters

Встреча была омрачена дракой фанатов обоих клубов. Об этом сообщает Le Parisien.

Группа фанатов «Баварии» из примерно 40 человек, подкреплённая болельщиками из Бордо, встретили на мюнхенском вокзале гостей из Парижа в составе 30 человек. Отмечается, что в ходе столкновения серьёзных травм никто не получил.

Начало — в 22:45 мск.

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