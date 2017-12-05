ЦСКА бросит резервистов на амбразуру

Источник: Газета.Ру

Группа А.

«Манчестер Юнайтед» — ЦСКА

«Бенфика» — «Базель».

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 5.12.2017, 22:45 Манчестер Юнайтед - ЦСКА -

Задача ЦСКА выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов выглядит крайне тяжелой. Подопечные Виктора Гончаренко сыграют в матче последнего шестого тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в гостях. Российскому клубу ни в коем случае нельзя проигрывать, следовательно, на «Олд Траффорд» надо брать очки и надеяться на благополучный для себя исход параллельного матча «Бенфика» — «Базель».

После уверенной домашней победы над «Бенфикой» в прошлом туре армейцы недолго радовались, так как через два часа стало известно, что «МЮ» проиграл швейцарцам с минимальным счетом.

«Базель» догнал по очкам ЦСКА и опередил россиян в борьбе за второе место по результату личных встреч. У москвичей с швейцарцами по девять очков, однако дома ЦСКА проиграл 0:2, а в гостях выиграл 2:1.

Теперь в случае равенства очков после шести игр, «Базель» опередит армейцев, и поражение на «Олд Траффорд» автоматически отправляет Гончаренко и компанию в Лигу Европы. Любой другой исход поединка с «Манчестером» оставляет шансы продолжить борьбу в главном клубном европейском турнире.

Однако предположить, что ЦСКА удастся даже сыграть вничью очень непросто. «Юнайтед», проиграв «Базелю» две недели назад, отложил победу в группе. Теперь для «МЮ» этот матч не является пустой формальностью.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 5.12.2017, 22:45 Бенфика - Базель -

Чтобы обеспечить выход из группы с первого места, «красным дьяволам» необходимо минимум сыграть вничью. Тогда они наберут 13 очков, и даже возможная победа «Базеля» над «Бенфикой» не пустит возмутителей спокойствия выше второй строчки.

В случае ничейного результата в Манчестере армейцам придется рассчитывать на поражение швейцарцев от «Бенфики», и даже маловероятная победа в гостях не дает стопроцентной гарантии выхода в 1/8 финала, так как «Базель» также может выиграть у своего соперника.

Шансов у ЦСКА очень мало, но они все-таки есть. Во-первых, прагматичный Моуринью может сыграть на необходимый результат — выстроить железобетонную оборону, но и не особенно стараться в атаке, что дает шанс на ничейный исход.

Во-вторых, нельзя рассматривать «Бенфику» как статиста. Очевидно, что португальцы оказались аутсайдерами группы и потеряли все шансы на борьбу даже за Лигу Европы. Единственное, что у «Бенфики» не потеряно — это честь и гордость. Никому, а уж тем более самому титулованному португальскому клубу, не хочется завершать групповой турнир ЛЧ с «баранкой» в графе «очки». И можно уверенно предположить, что лиссабонцы на своем поле умрут, но постараются победить.

Вопрос лишь только в том, сможет ли ЦСКА не проиграть на «Олд Траффорд». А в этом есть большие сомнения, так как стартовый состав москвичей на матч будет очень далек от оптимального. В игре с «Бенфикой» получил травму Георгий Щенников, ставший при Гончаренко одним из ключевых игроков команды, и уже известно, что левый защитник вернется на поле лишь в следующем году.

Самыми же обидными стали потери Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо. Важнейшие игроки ЦСКА получили по желтой карточке в игре с португальским клубом, и за перебор «горчичников» пропустят матч с «МЮ»,

а Алексей Березуцкий и Георги Миланов травмировались еще три недели назад в выездной игре РФПЛ против «СКА-Хабаровска». В распоряжении Гончаренко просто не осталось 11 опытных бойцов, и он будет вынужден выставлять на встречу молодых резервистов. К чему это приведет в матче против второго клуба АПЛ, неизвестно, но оптимизма явно не внушает.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа B, 5.12.2017, 22:45 Бавария - ПСЖ -

Группа B.

«Бавария» — «Пари Сен Жермен»

«Селтик» — «Андерлехт».

В группе B интриги, по сравнению с армейской, намного меньше. Уже заранее известно, что «ПСЖ» и «Бавария пройдут в 1/8 финала, только остается выяснить с какого места. Чемпион Германии отстает от французов на три очка.

В первом матче мюнхенцы потерпели в Париже разгромное поражение со счетом 0:3, и, чтобы опередить французов, подопечным Юппа Хайнкеса необходимо выигрывать с разницей в четыре мяча, вероятность чего стремится к нулю.

С выходом в Лигу Европы тоже почти решено. Шотландский «Селтик» опережает «Андерлехт» на три очка и играет последний матч группового турнира дома. Мало того, в Бельгии «Селтик» победил соперника со счетом 3:0, а в случае равенства очков у двух команд сначала смотрятся результаты личных встреч.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа C, 5.12.2017, 22:45 Челси - Атлетико -

Группа C.

«Челси» — «Атлетико»

«Рома» — «Карабах».

В квартете C ситуация интереснее. Занимающий третье место мадридский «Атлетико» отстает от «Ромы» на два очка и может опередить итальянцев в борьбе за вторую путевку в 1/8 финала. Но это только теоретически, так как подопечные Эусебио Ди Франческо встречаются в последнем туре с азербайджанским «Карабахом» на своем поле. Представить, что «Рома» не выиграет практически невозможно.

Что касается «Челси», то опережающий в борьбе за первое место на два очка «Рому» чемпион Англии вполне может потерять лидерство.

Диего Симеоне отправит свою команду в решающий бой и будет добывать необходимую победу, и в случае успеха испанского клуба и победы итальянского, подопечные Антонио Конте могут опуститься на вторую позицию. Но это худшее, что может подстерегать лондонцев, так как задачу выхода в 1/8 ЛЧ они уже решили.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа D, 5.12.2017, 22:45 Барселона - Спортинг -

Группа D.

«Барселона» — «Спортинг»

«Олимпиакос» — «Ювентус».

Самая интересная ситуация сложилась в группе D, где пока лидируют «Барселона» и «Ювентус». Каталонцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, а положение туринцев не надежно. В обычной жизни «блауграна» была бы явным фаворитом в поединке с лиссабонским «Спортингом», но не в матче, в котором «Барсе» уже ничего не нужно. Так что,

победу «Спортинга» исключать нельзя, хотя даже совсем немотивированным «сине-гранатовым» проигрывать кому-либо на «Камп Ноу» тоже не очень хочется.