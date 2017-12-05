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01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин и Промес приехали в Англию, чтобы дороже себя продать?

Две звезды чемпионата России, которых этой зимой или следующим летом могут продать в английскую премьер-лигу, сегодня и завтра могут показать товар лицом.

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СИМОНОВ
из Манчестера

У «МЮ», как и у ЦСКА, тяжелая неделя. В воскресенье — дерби против «МанСити». Возможно, сильнейшей команды мира прямо сейчас. В этой связи местным журналистам и болельщикам, прямо скажу, не слишком интересна игра с командой из России. А футболисты (в частности, Виктор Линделеф, которого привели на пресс-конференцию), конечно, пытаются демонстрировать толерантность: «мы думаем только о ближайшем матче», «мыслей о дерби пока нет», «нам важна победа в каждой встрече», бла-бла-бла. Заодно можно вспомнить о продлении беспроигрышной домашней серии: сейчас она составляет 39 (!) матчей, +28=11, последняя неудача — в сентябре 2016-го, почти 450 дней назад.

Но ведь понятно, что у них на самом-то деле в головах. Давайте не будем переоценивать собственную значимость.

У ЦСКА и «Спартака», которые друг с другом сыграют в воскресенье, а сейчас одновременно находятся в Англии, настрой другой, конечно. Ну, как минимум они не могут не ценить возможность сразиться с «МЮ» на «Олд Траффорд» и с «Ливерпулем» на «Энфилде» хотя бы по той причине, что это — «МЮ», «Олд Траффорд», «Энфилд» и «Ливерпуль». Такие матчи случаются намного реже, чем супердерби. К тому же в кои-то веки к 6-му туру у обоих наших клубов остались шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да, скорее виртуальные. Но в отличие от прошлых лет, когда «Спартак» в Европе отсутствовал, а ЦСКА регулярно финишировал в группе четвертым, они хотя бы есть.

Тем не менее никто не растопчет ни армейцев, ни спартаковцев за поражения и уж тем более за «героический невыход», если произойдет неудачный для наших команд расклад. Класс соперников выше, они играют дома и, к сожалению, не абсолютно лишены мотивации (впрочем, и Жозе Моуринью, и Юрген Клопп выпустят определенное количество дублеров). Однако цена поражения в дерби гораздо выше. Первым делом, это жестокая казнь от прессы и собственных болельщиков под конец года. И что может быть хуже, чем уйти в отпуск в тот момент, когда тебя смешали с… Такова моральная сторона, но есть и «физическая»: когда за три места в Лиге чемпионов борются пятеро и столь уверенно лидирует «Локомотив», каждая осечка может дорого обойтись на финише.

Но есть два футболиста, для которых английские матчи важнее дерби с точки зрения развития карьеры. Головин и Промес приехали в Англию, чтобы не только помочь своим нынешним командам, но и чтобы показать себя будущим работодателям с лучшей стороны. Глупо объяснять, почему так важно проявлять себя именно в международных встречах. Свежий пример: о Смолове, который третий сезон подряд забивает больше всех в России, вспомнили в Европе после того, как он сделал дубль в ворота Испании.

Про Промеса с Головиным говорят разное. Есть даже такая версия: Квинси уже продан в «Ливерпуль», сделка на 32 миллиона евро оформлена «под покровом ночи», и стороны просто ждут зимы, чтобы всех радостно оповестить. Другие источники рассказывают про фантастический (40 миллионов+) интерес из Китая, хотя там многое упирается в личный контракт (10 миллионов+) и обязанность китайских клубов производить отчисления государству, что ведет к удорожанию трансфера вдвое. Независимо от того, где тут правда и каков ее процент, абсолютно все в кулуарах уверены: Квинси выступает за «Спартак» последний сезон, а может, даже прощальные матчи. Медлить с повышением для амбициозного футболиста смысла нет. Спрос существует.

Что касается Головина, то мои инсайдеры утверждают: ЦСКА, у которого вот-вот вновь появятся средства, в том числе на крупные приобретения (происхождение этих денег — повод для еще одной конспирологической теории), ищет форварда, двух центральных защитников на будущее и на лето креативного игрока в центр поля на замену Головину. Предполагается, что Александр точно уедет после ЧМ-2018. Сам он демонстрирует такой настрой даже в интервью. Именно за ним постоянно следят скауты серьезных европейских клубов.

В футболе загадывать сложно: в дело могут вмешаться травмы и другие обстоятельства. Пока же надо готовиться к тому, что во второй половине 2018-го Головин и Промес будут радовать английских, а не российских фанатов.

Честно скажу, не разделяю дикой радости по этому поводу. Большой вопрос, больше находим мы или больше теряем. Много ли приобрел европейский футбол после переходов Красича, Думбья, Мусы и так далее? Да не особо. Там хватает героев и куда более высокого уровня. А вот мы — точно потеряли. Наш чемпионат скуп на звезд, на ярких личностей. И отъезд каждого — беда, снижение качества футбола и удовольствия от просмотра. Хотя, конечно, в случае с Головиным нельзя не признать, что в интересах сборной России — его прогресс за рубежом, который непременно замедлится и остановится, если парень останется в РФПЛ.

Но вояж в Европу способен и сломать карьеру. Тут надо рисковать. Большинство примеров, которые мы видели в XXI веке, скорее, негативные. Как для иностранцев, так и прежде всего для россиян. С другой стороны, глядя на нынешнее поколение, уже не хочется критиковать Аршавина в «Арсенале» или Павлюченко, забившего десятки голов за «Тоттенхэм». А ведь раньше мы сами их гнобили за попадание на лавку или неудачную игру. Сейчас-то и в запас «Арсенала» попасть просто некому.

Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА пройдет во вторник, 5 декабря, начало — в 22.45 по московскому времени.

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