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00:44 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

МАНЧЕСТЕР /Англия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет во вторник в гостях с английским «Манчестер Юнайтед» в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече в гостях с португальской «Бенфикой».

Источник: РИА "Новости"

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» в группе А набрал 12 очков, по 9 — у «Базеля» и ЦСКА, причем швейцарский клуб опережает армейцев по результатам личных встреч, так что команде Виктора Гончаренко необходимо набирать большее количество очков. В случае побед ЦСКА и «Базеля» сразу три команды наберут по 12 очков, и ЦСКА в таком случае устроит лишь выигрыш в Манчестере в три или более мячей. Существует невероятный вариант, при котором третьим останется «Манчестер Юнайтед», если английская команда уступит ЦСКА в семь или более мячей.

Португальского тренера «Манчестер Юнайтеда» Жозе Моуринью всегда отличал сугубо прагматичный подход к турнирным раскладам, и домашнюю ничью при минимальной затрате усилий в матче с ЦСКА он наверняка посчитает хорошим результатом, учитывая, что она позволит занять в группе первое место. Армейцам же необходимо побеждать и рассчитывать на «Бенфику», которая в пяти матчах не набрала пока ни одного очка. При этом Гончаренко лишился двух важных фигур в составе ЦСКА, дисквалифицированы опорный полузащитник Бибрас Натхо и швед Понтус Вернблум, который успешно освоил новое для себя амплуа центрфорварда.

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В конце сентября ЦСКА на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтеду» со счетом 1:4, однако армейцы выиграли предыдущие гостевые матчи — у «Бенфики» и «Базеля», сохранив шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае неудачи ЦСКА в феврале сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, что также будет успехом, учитывая, что четыре последних сезона под руководством Леонида Слуцкого армейцы занимали в группе Лиги чемпионов четвертое место и уже в декабре расставались с еврокубками.

Обошлись без осеннего кризиса

В отличие от предыдущих сезонов, ЦСКА удалось в конце осени избежать серьезного игрового кризиса. Команда одержала победы в трех последних матчах чемпионата России, занимая третье место с отставанием от лидера «Локомотива» в семь очков. В пятницу армейцы со счетом 6:0 разгромили «Тосно», дважды пенальти реализовал Витиньо, по голу забили Виктор Васин, Натхо, Александр Головин и Вернблум.

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занимает второе место, но отстает от лидирующих земляков из «Манчестер Сити» уже на восемь очков. Четыре последних матча «Юнайтед» выиграл, в субботу обыграв в гостях лондонский «Арсенал» (3:1) благодаря дублю Джесси Лингарда и мячу Антонио Валенсии. Лингард в случае предупреждения пропустит следующий еврокубковый матч, и Моуринью наверняка захочет его поберечь.

Не сыграет против ЦСКА и шведский форвард Златан Ибрагимович, которому, по словам Моуринью, необходимо набрать физические кондиции после тяжелой травмы. Тогда как место в воротах «Манчестера» займет сменщик испанца Давида де Хеа — голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро.

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Гончаренко отметил, что молодые футболисты ЦСКА, которые могут выйти вместо дисквалифицированных игроков, сумеют получить хороший опыт. Вместе с тем, армейцы должны оказать максимальное сопротивление, считает главный тренер ЦСКА. «Всегда есть шансы, и мы должны воспользоваться ими», — резюмировал белорусский специалист.

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Джанлука Рокки из Италии. В 22:45 мск на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне начнут свою встречу «Бенфика» и «Базель».

Остальные матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут во вторник и среду. 6 декабря чемпион России «Спартак» проведет гостевую встречу с английским «Ливерпулем».

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