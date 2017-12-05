Виктор Гончаренко: Перевернуть можно любую игру
Виктор Гончаренко перед матчем против «МЮ» рассказал, что нападающих армейцев задевают бомбардирские подвиги Понтуса Вернблума.
Виктор Гончаренко перед матчем против «МЮ» рассказал, что нападающих армейцев задевают бомбардирские подвиги Понтуса Вернблума.
«ОДНАЖДЫ “МЮ” ПРОИГРАЕТ»
— Каково ваше мнение о рекордной домашней беспроигрышной серии «МЮ»? Возможно ли ее прервать?
— «Манчестер Юнайтед» большой клуб, в его истории регулярно случаются разные суперсерии. Нельзя исключать, естественно, что «Юнайтед» однажды проиграет, но задумываться о серии уж точно не стоит.
— Чтобы гарантировать себе выход из группы независимо от исхода матча «Бенфика» — «Базель» в Португалии, ЦСКА надо победить со счетом 3:0. А вы просчитывали варианты?
— Ничего себе у вас! С одной стороны, беспроигрышная серия «МЮ», и тут же — «победите 3:0». Мы как на серию не оглядываемся, так и на подобные расклады смотрим. Наша задача — ввязаться в бой и осознавать, что перевернуть можно любую игру с любым соперником. И воспользоваться шансами, которые предоставил оппонент.
— Форвардов ЦСКА задевало, что все последние матчи в атаке играет опорник Вернблум?
— Задевало. Хотя они этого старались не проявлять. Но я их знаю — наши форварды амбициозные. Если наблюдать за действиями Понтуса, можно много полезного вынести и многому научиться. Речь про борьбу, открывания, нацеленность на ворота. Надеюсь, нам это со временем поможет.
— Чем вызвана замена Вернблума в матче с «Тосно», учитывая, что игру в Англии он
— Нам надо было предоставить
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— В свое время обсуждалась возможность вашего переезда в английскую
— Устал отвечать на вопросы про Англию. Всегда играю с полной самоотдачей. И игра с «Манчестер Юнайтед» не станет исключением. К тому же тут полные трибуны, особенный антураж. В Лиге чемпионов всегда большой накал и эмоции.
— Вы знаете о рекорде «Манчестер Юнайтед» по числу домашних матчей без поражений?
— Нет, не знал. Надеюсь, получится прервать серию.
— Как решать проблемы в атаке в отсутствие дисквалифицированного Вернблума?
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«ИБРА НЕ В СОСТАВЕ»
— У нас есть кадровые проблемы, некоторые футболисты получили травмы. Матич травмирован. И если я говорю, что он травмирован, значит, он не сыграет с ЦСКА. Я не собираюсь выставлять на этот матч нездоровых футболистов. У нас большая обойма игроков проводит чуть ли не все матчи, настало время отдыха. Я дам возможность сыграть другим парням, они этого заслуживают.
— Ибрагимович вернулся. Он сыграет?
— Он в порядке, но ему нужно время, чтобы окончательно войти в нужный ритм. Златан не играл с «Арсеналом» (3:1), потому что потратил много сил на укрепление мышц колена. Сейчас та же ситуация. Я не буду ставить его в состав с усталостью.
Де Хеа? Я дам ему отдохнуть, он провел матч с «Арсеналом» на потрясающем уровне. Место в воротах займет Ромеро.
— А Погба выйдет в старте? В Лондоне его удалили.
— Эта встреча имеет для нас большое значение, поэтому Поль точно сыграет, он с нетерпением ждет начала матча. Конечно, он немного устал, потому что было всего два дня отдыха. Сейчас Погба в феноменальном состоянии, не использовать такого игрока нельзя.
Линделеф? Он — часть команды. Когда команда играет хорошо, Линделеф тоже играет хорошо. И наоборот.
— Что с Шоу? Не это ли шанс для него?
— Люк много работает, и рано или поздно я предоставлю ему возможность выйти на поле. Он ее заслуживает. Выйдет ли он в старте, пока не скажу, не знаю.
— Вашего старого знакомого Леонида Слуцкого уволили из «Халл Сити».
— Всегда
— В России много говорят о перспективах Промеса и Головина в АПЛ. Что думаете?
— Я не готов отвечать на такого рода вопросы. С радостью отвечу на вопросы о ближайшей игре, но не касательно трансферных интересов английских клубов.