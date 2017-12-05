Виктор Гончаренко: Перевернуть можно любую игру

Источник: Советский спорт

«ОДНАЖДЫ “МЮ” ПРОИГРАЕТ»

— Каково ваше мнение о рекордной домашней беспроигрышной серии «МЮ»? Возможно ли ее прервать?

— «Манчестер Юнайтед» большой клуб, в его истории регулярно случаются разные суперсерии. Нельзя исключать, естественно, что «Юнайтед» однажды проиграет, но задумываться о серии уж точно не стоит.

— Чтобы гарантировать себе выход из группы независимо от исхода матча «Бенфика» — «Базель» в Португалии, ЦСКА надо победить со счетом 3:0. А вы просчитывали варианты?

— Ничего себе у вас! С одной стороны, беспроигрышная серия «МЮ», и тут же — «победите 3:0». Мы как на серию не оглядываемся, так и на подобные расклады смотрим. Наша задача — ввязаться в бой и осознавать, что перевернуть можно любую игру с любым соперником. И воспользоваться шансами, которые предоставил оппонент.

— Форвардов ЦСКА задевало, что все последние матчи в атаке играет опорник Вернблум?

— Задевало. Хотя они этого старались не проявлять. Но я их знаю — наши форварды амбициозные. Если наблюдать за действиями Понтуса, можно много полезного вынести и многому научиться. Речь про борьбу, открывания, нацеленность на ворота. Надеюсь, нам это со временем поможет.

— Чем вызвана замена Вернблума в матче с «Тосно», учитывая, что игру в Англии он из-за дисквалификации пропускает?

— Нам надо было предоставить кому-то еще игровую практику перед матчем с «МЮ», тем более что в тот момент исход был понятен.

АЛАН ДЗАГОЕВ: В ЛЧ ВСЕГДА БОЛЬШОЙ НАКАЛ

— В свое время обсуждалась возможность вашего переезда в английскую Премьер-лигу. Для вас это будет особенный матч?

— Устал отвечать на вопросы про Англию. Всегда играю с полной самоотдачей. И игра с «Манчестер Юнайтед» не станет исключением. К тому же тут полные трибуны, особенный антураж. В Лиге чемпионов всегда большой накал и эмоции.

— Вы знаете о рекорде «Манчестер Юнайтед» по числу домашних матчей без поражений?

— Нет, не знал. Надеюсь, получится прервать серию.

— Как решать проблемы в атаке в отсутствие дисквалифицированного Вернблума?

— Как-нибудь будем решать. Помимо Вернблума у нас и другие игроки забивали. Думаю, что все будет в порядке.

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ: ПОГБА СЫГРАЕТ С ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о подготовке своей команды к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

«ИБРА НЕ В СОСТАВЕ»

— У нас есть кадровые проблемы, некоторые футболисты получили травмы. Матич травмирован. И если я говорю, что он травмирован, значит, он не сыграет с ЦСКА. Я не собираюсь выставлять на этот матч нездоровых футболистов. У нас большая обойма игроков проводит чуть ли не все матчи, настало время отдыха. Я дам возможность сыграть другим парням, они этого заслуживают.

— Ибрагимович вернулся. Он сыграет?

— Он в порядке, но ему нужно время, чтобы окончательно войти в нужный ритм. Златан не играл с «Арсеналом» (3:1), потому что потратил много сил на укрепление мышц колена. Сейчас та же ситуация. Я не буду ставить его в состав с усталостью.

Де Хеа? Я дам ему отдохнуть, он провел матч с «Арсеналом» на потрясающем уровне. Место в воротах займет Ромеро.

— А Погба выйдет в старте? В Лондоне его удалили.

— Эта встреча имеет для нас большое значение, поэтому Поль точно сыграет, он с нетерпением ждет начала матча. Конечно, он немного устал, потому что было всего два дня отдыха. Сейчас Погба в феноменальном состоянии, не использовать такого игрока нельзя.

Линделеф? Он — часть команды. Когда команда играет хорошо, Линделеф тоже играет хорошо. И наоборот.

— Что с Шоу? Не это ли шанс для него?

— Люк много работает, и рано или поздно я предоставлю ему возможность выйти на поле. Он ее заслуживает. Выйдет ли он в старте, пока не скажу, не знаю.

— Вашего старого знакомого Леонида Слуцкого уволили из «Халл Сити».

— Всегда кого-то увольняют. Лучших тренеров, худших. И чемпионов Англии тоже лишают работы, это нормально. Думаю, Слуцкий знал, на что шел, когда перебирался в Чемпионшип. Это сложный турнир. И речь не о том, хороший он тренер или плохой, а исключительно о результатах. Это футбол.

— В России много говорят о перспективах Промеса и Головина в АПЛ. Что думаете?