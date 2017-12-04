Арбитры из Австрии рассудят матч футболистов «Арсенала» и БАТЭ в Лиге Европы

Главным судьей встречи, которая состоится 7 декабря в британской столице, будет Роберт Шергенхофер. Его ассистенты — Маркус Гутчи и Роланд Райдер, дополнительные рефери — Маркус Хаметер и Рене Айзнер, четвертый арбитр — Андреас Вичнигг.
В другом поединке 6-го тура команд группы Н сербская «Црвена Звезда» примет в Белграде немецкий «Кельн». Оба матча начнутся в 23.05 по минскому времени.
Турнирное положение перед заключительными играми: «Арсенал» — 10 очков (разница мячей — 8−4), «Кельн» — 6 (7−7), «Црвена Звезда» — 6 (2−2), БАТЭ — 5 (6−10).
Лондонский «Арсенал» уже давно обеспечил себе первое место, а на вторую путевку в 1/16 финала претендуют все остальные клубы этого квартета. Чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы борисовчанам нужно обязательно побеждать, а также рассчитывать на ничью в белградском матче. Матч первого круга на поле «Борисов-Арены» завершился уверенной победой «канониров» — 4:2.