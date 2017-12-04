Арбитры из Австрии рассудят матч футболистов «Арсенала» и БАТЭ в Лиге Европы

Главным судьей встречи, которая состоится 7 декабря в британской столице, будет Роберт Шергенхофер. Его ассистенты — Маркус Гутчи и Роланд Райдер, дополнительные рефери — Маркус Хаметер и Рене Айзнер, четвертый арбитр — Андреас Вичнигг.

В другом поединке 6-го тура команд группы Н сербская «Црвена Звезда» примет в Белграде немецкий «Кельн». Оба матча начнутся в 23.05 по минскому времени.