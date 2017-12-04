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20:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Харри Реднапп: Это будет плохая неделя для России. «Спартак» и ЦСКА проиграют

Известный английский специалист, бывший тренер «Тоттенхэма» в эксклюзивном интервью «СЭ» дал неутешительный прогноз на матчи российских клубов в Лиге чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«ПЕРЕДАЙТЕ СЛУЦКОМУ: Я РАССТРОЕН»

Мы звонили Реднаппу, чтобы узнать его мнение о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле», но приветливый англичанин сам начал разговор с другой темы.

— Привет, Россия! — донеслось из трубки. — Очень расстроен новостями об уходе вашего тренера из «Халл Сити». Мне жаль, что он потерял работу.

— Вы были знакомы со Слуцким?

— Я ушел из «Бирмингема» до встречи с «Халлом», но слышал много положительных отзывов о нем. Это великолепный парень. Подобное отмечали все, с кем говорил о Леониде. Например, капитан «Халла» Доусон (работал с Реднаппом в «Тоттенхэме». — Прим. Г. Ч.). Видел интервью полузащитника Мейлера на телевидении — он назвал тренера фантастическим.

— Почему же у Слуцкого не получилось в «Халле»?

— Это очень сложный клуб. Знаю, что там тяжелые владельцы… Позор, что «Халл» продал лучших футболистов перед началом сезона. Если игроков нет, то и результата не будет, какой бы тренер ни работал с командой.

— Неудача Слуцкого — пятно на всех российских тренерах?

— Нет, тут дело в «Халле». Если бы Леонид трудоустроился бы в правильный клуб, то все было бы иначе. Передайте ему, что я расстроен и хочу, чтобы Слуцкий продолжил работать в Англии. Это работоспособный, умный парень. У него все получится.

«АКИНФЕЕВ — В ТОП-50 ВРАТАРЕЙ»

— Бывший клуб Слуцкого — ЦСКА — во вторник сыграет с «МЮ». Есть шансы?

— Будет очень тяжело. «Юнайтед» еще не вышел из группы, поэтому будет стремиться к победе. Если бы встреча проходила в Москве, ЦСКА имел бы шансы на ничью, но на «Олд Траффорд» придется трудно — «МЮ» там давно не проигрывал. Моуринью не станет парковать автобус — только атака, атака и атака.

— В Москве в этом сезоне ЦСКА уступил со счетом 1:4…

— Да, я помню, там вроде бы забил ваш молодой игрок.

— Кучаев.

— Да-да. Но больше мне ничего не запомнилось из той встречи. Знаете, каждую неделю смотрю сотни матчей, память стирается. (Смеется.).

— Вместо де Хеа в воротах будет Ромеро. Может, в этом шанс?

— Не думаю. ЦСКА все равно не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «Манчестер Юнайтед».

— Де Хеа — может быть, лучший голкипер мира. А Акинфеев на каком месте?

— Думаю, входит в топ-50 лучших вратарей мира, но во вторник ему придется очень много работать. «Манчестер Юнайтед» обязательно забьет, причем не раз. Ставлю на счет 2:0 в пользу «МЮ».

«СПАРТАК» ПРОПУСТИТ ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ

— В среду «Ливерпуль» — «Спартак». А эта встреча как завершится?

— Играют на «Энфилде»? Тогда «Ливерпуль» победит со счетом 3:0 или 4:0. Это будет плохая неделя для России. (Продолжительный смех.).

— Кто сильнее — «Ливерпуль» или «МЮ»?

— Трудный вопрос. У красных — отличные форварды. Есть Салах, Мане — блестящие фланговые нападающие. Но лучшая команда премьер-лиги — «Манчестер Сити», так что вашим клубам еще повезло.

— Салах уже забил 12 голов в чемпионате. Как его остановить?

— Это невозможно — фантастический игрок, который в каждом матче только прогрессирует. «Спартаку» нужно постараться солидно действовать в обороне, но это все равно вряд ли поможет. «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча под пение «Энфилда».

— Но «Спартак» сдержал англичан в Москве. У него тоже есть хорошие игроки — Промес, например.

— О, Промес. Слышал о нем. Хороший парень, но этого мало для «Спартака».

«РОССИЯ ДОЛЖНА ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ»

— Салах сыграет со сборной Россией и на чемпионате мира. Как вы оцените жеребьевку для нашей команды?

— Как хорошую. Вы должны выйти из группы, но это будет не очень просто, потому что Египет — очень сложный соперник. У него есть не только Салах, но и полузащитник «Арсенала» Эль-Ненни, а еще хороший центральный защитник из «Вест Бромвича» (Хегази. — Прим. Г. Ч.). Египет много раз побеждал на Кубке африканских наций в последние годы, так что с ним придется трудно. Матч между Россией и африканцами станет ключевым для обеих сборных. Но вы должны побеждать.

— А что думаете о группе сборной Англии?

— Нам повезло, точно станем вторыми или первыми. К игре с Бельгией должны подойти с шестью очками после побед над Тунисом и Панамой. Если не выйдем из группы, отправим футболистов на соляные рудники. (Смеется.).

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