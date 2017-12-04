Матич и Де Хеа не сыграют в матче с ЦСКА

Источник: AP 2017

«Манчестер Юнайтед» и ЦСКА встретятся во вторник в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра группы А состоится в Англии. После пяти туров «МЮ» набрал 12 очков и занимает первое место в квартете, далее следуют швейцарский «Базель» и ЦСКА, в активе которых по 9 баллов. Замыкает турнирную таблицу португальская «Бенфика», проигравшая все пять матчей.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 5.12.2017, 22:45 Манчестер Юнайтед - ЦСКА -

«У нас проблемы, у нас есть травмы. Матич получил травму, и когда я говорю, что он получил травму, значит, я имею в виду, что он травмирован. Я не собираюсь заставлять его играть. Пара других парней играет в каждом матче, и им также нужен отдых. Что еще более важно, другие тоже заслуживают возможности сыграть», — сказал Моуринью, слова которого приводятся на сайте «Юнайтед».

Кроме того, португальский тренер сообщил, что в воротах «МЮ» будет играть Серхио Ромеро, а Давид Де Хеа «заслужил отдых после его героической работы в матче с «Арсеналом».

Отдельно Жозе Моуринью высказался о состоянии шведского нападающего Златана Ибрагимовича.