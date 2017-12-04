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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Эррера: Не думаю о матче с «Манчестер Сити», все мысли о встрече с ЦСКА

Защитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера в беседе с пресс-службой клуба признался, что не думает о дерби с «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

Все мысли манкунианцев направлены на подготовку к встрече с ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не думаю о воскресенье. Все мысли о ЦСКА. Мыслей о “горожанах” пока нет», — рассказал Эррера.

Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА состоится 5 декабря и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

10 декабря «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити».

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