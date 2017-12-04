Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
Эррера: Не думаю о матче с «Манчестер Сити», все мысли о встрече с ЦСКА
Защитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера в беседе с
Защитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера в беседе с
Все мысли манкунианцев направлены на подготовку к встрече с ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я не думаю о воскресенье. Все мысли о ЦСКА. Мыслей о “горожанах” пока нет», — рассказал Эррера.
Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА состоится 5 декабря и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую
10 декабря «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити».