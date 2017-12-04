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14:02 (мск), источник: Р-Спорт

Самедов не полетел со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт. Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов не попал в число футболистов, которые отправились в Англию на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на решающую игру 22 футболиста. В их число вошли Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Самедов был заменен в концовке гостевого матча 19-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» в пятницу (1:0).

Встреча группы Е «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря на стадионе «Энфилд». Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов спартаковцам необходимо побеждать английскую команду.

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