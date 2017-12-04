Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Для авиакомпаний придумали новые наказания за задержку рейсов
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Кротоне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Верона
Дженоа
Футбол. Зарубежный
3.12
Монпелье1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
3.12
Лас-Пальмас1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
3.12
Сампдория1
Лацио2
Все события
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
«Даллас» победил, Радулов сделал два результативных паса
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
11:05 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» призвал болельщиков не поддаваться на провокации фанатов «Ливерпуля»

ТАСС, 4 декабря. Российский футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам команды с просьбой во время пребывания в Англии не поддаваться на провокации, которые возможно последуют со стороны местных фанатов, и не вступать в конфликты с ними. Обращение клуба к болельщикам опубликовано на официальном сайте команды.

Источник: РИА "Новости"

Матч группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет в Англии на стадионе «Энфилд» 6 декабря. Первый матч, который состоялся в Москве, завершился вничью со счетом 1:1.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 6.12.2017, 22:45
Ливерпуль
-Спартак М-

«Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования. Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны», — сказано в сообщении клуба.

Сообщается, что вся квота билетов для российских болельщиков реализована в полном объеме. Также в сообщении клуба отмечается, что запрещено использовать пиротехнику. «Напоминаем о недопустимости использования пиротехнических средств на стадионах до, во время и после матчей основных и молодежных команд. Убедительно просим воздержаться от иных противоправных действий на территории Великобритании, в том числе на спортивных аренах и на маршрутах следования болельщиков», — сказано в обращении «Спартака».

«Спартак» занимает третье место в группе Е перед последним туром. В активе красно-белых шесть очков. Лидирует «Ливерпуль» с девятью очками, испанская «Севилья» набрала восемь очков и занимает второе место. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Спартаку» необходимо побеждать в Ливерпуле.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Слуцкий ушел. Надежда осталась
Вероятность победы на ЧМ-2018 для сборной России оценена в 1,7%
«Даллас» победил, Радулов сделал два результативных паса
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Российские спортсмены сдали 1240 допинг-проб перед Олимпиадой
Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого
Россия претендует на чемпионат мира по болотному футболу
Новости
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь