«Спартак» призвал болельщиков не поддаваться на провокации фанатов «Ливерпуля»

Источник: РИА "Новости"

Матч группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет в Англии на стадионе «Энфилд» 6 декабря. Первый матч, который состоялся в Москве, завершился вничью со счетом 1:1.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 6.12.2017, 22:45 Ливерпуль - Спартак М -

«Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования. Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны», — сказано в сообщении клуба.

Сообщается, что вся квота билетов для российских болельщиков реализована в полном объеме. Также в сообщении клуба отмечается, что запрещено использовать пиротехнику. «Напоминаем о недопустимости использования пиротехнических средств на стадионах до, во время и после матчей основных и молодежных команд. Убедительно просим воздержаться от иных противоправных действий на территории Великобритании, в том числе на спортивных аренах и на маршрутах следования болельщиков», — сказано в обращении «Спартака».