Шпион «МЮ» подглядывал за ЦСКА. Но Гончаренко его перехитрил

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СИМОНОВ

из Манчестера

В 2017 году у армейцев осталось два матча. И оба — супер. 5 декабря — игра на «Олд Траффорд», где в теории можно завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов (нужно либо набрать больше очков, чем «Базель» в параллельной встрече на выезде с «Бенфикой», либо победить с разницей в три мяча). А 10-го — дерби со «Спартаком», который тоже на неделе побывает в Англии. Российские команды действуют по схожему плану — календарь позволил отправиться на выезд за два дня до матчей, а не за день, как обычно бывает. Ключевое отличие — «Спартак», похоже, совершенно не верит в приметы. Красно-белые поселятся в Ливерпуле в отеле с названием «Титаник». Красно-синие выбрали нейтральный вариант без тайных смыслов — «Рэдиссон».

Тренировка ЦСКА состоялась в местечке The Cliff (в переводе — «утес»). Это скромная база, которая с 1950-х принадлежала «МЮ». Но в конце 1990-х место стало раздражать сэра Алекса Фергюсона. Тренер был недоволен тем, что база «слишком открытая» и дает чересчур много возможностей для болельщиков и, главное, шпионов клубов-соперников. В результате у «Юнайтед» появился новый дом, «Тренировочный центр Траффорда», который соответствует всем современным требованиям приватности и безопасности, а «Клифф» теперь используют для игр команд академии «МЮ», а также ради нужд регбийной команды.

У некоторых сотрудников ЦСКА с «Клиффом» связаны собственные воспоминания. В 2009-м, перед встречей на «Олд Траффорд» (3 ноября, счет 3:3 со спасительным голом «МЮ» на 92-й минуте), именно здесь состоялся матч российских и английских болельщиков, в котором они приняли участие. Хозяева победили 10:2, но гости все равно остались довольны, потому что атмосфера была классная. А на счет повлияла, во-первых, хитрость британцев, которые не предупредили о нужной обуви, и, во-вторых, состав — за Англию выступал, например, победитель Лиги чемпионов-1999 защитник Дэвид Мэй (больше 80 матчей и 6 голов за «МЮ») и еще несколько бывших футболистов.

После игры болельщиков к россиянам подошли британские журналисты и с интересом расспрашивали участников про нового тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Никто и представить не мог тогда, что перспективный специалист, едва возглавив российский топ-клуб, будет близок к победе в Манчестере. А спустя меньше десяти лет устроится на работу на родине футбола. Говорят, Слуцкий собирался посетить матч бывшей команды, но теперь, сразу после расставания с «Халлом»…

Очень хочется верить, что английская командировка Леонида Викторовича на этом не закончится и в будущем он добьется здесь успеха. А, может, вернется в Россию, где его многие клубы с руками оторвут. К слову, в ЦСКА за него очень многие искренне и от души переживают, желают удачи и побед — как на поле, так и над обстоятельствами.

Историю о Фергюсоне, который опасался чужих глаз, я вспомнил, когда увидел человека в форме «МЮ». Поставив машину на возвышении, он не стесняясь наблюдал за тренировкой. Правда, от комментариев отказался наотрез, а работники ЦСКА лишь разводили руками. Хозяева пользуются домашним преимуществом. Ближе к концу занятия шпион слинял — и вряд ли принесет в штаб Жозе Моуринью громкие новости. Виктор Гончаренко то ли намеренно схитрил, то ли просто не запланировал двусторонку, которая могла бы намекнуть на основной состав. Травм тоже не было. Занимались все, кто прилетел в Англию, в том числе дисквалифицированные Вернблум и Натхо. Напомню, что травмированы у ЦСКА Алексей Березуцкий, Миланов и Щенников. Очевидно, что Гончаренко столкнется с проблемами — как при выборе в средней линии, так и в нападении, где в последнее время Понтус очень хорош и результативен. Выбора практически нет — значит, в основе появится кто-то из молодых. Это будет испытание.

КТО ПРИЛЕТЕЛ В МАНЧЕСТЕР

Вратари Акинфеев, Помазун

Защитники В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Набабкин, Васин, Игнашевич

Полузащитники Голоdин, Дзагоев, Кучаев, Гордюшенко, Хосонов, Макаров

Нападающие Витинью, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.