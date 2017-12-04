Шпион «МЮ» подглядывал за ЦСКА. Но Гончаренко его перехитрил
ЦСКА прилетел в Манчестер на игру с «Юнайтед».
ЦСКА прилетел в Манчестер на игру с «Юнайтед».
Дмитрий СИМОНОВ
из Манчестера
В 2017 году у армейцев осталось два матча. И оба — супер. 5 декабря — игра на «Олд Траффорд», где в теории можно завоевать путевку в
Тренировка ЦСКА состоялась в местечке The Cliff (в переводе — «утес»). Это скромная база, которая с 1950-х принадлежала «МЮ». Но в конце 1990-х место стало раздражать сэра Алекса Фергюсона. Тренер был недоволен тем, что база «слишком открытая» и дает чересчур много возможностей для болельщиков и, главное, шпионов
У некоторых сотрудников ЦСКА с «Клиффом» связаны собственные воспоминания. В 2009-м, перед встречей на «Олд Траффорд» (3 ноября, счет 3:3 со спасительным голом «МЮ» на 92-й минуте), именно здесь состоялся матч российских и английских болельщиков, в котором они приняли участие. Хозяева победили 10:2, но гости все равно остались довольны, потому что атмосфера была классная. А на счет повлияла,
После игры болельщиков к россиянам подошли британские журналисты и с интересом расспрашивали участников про нового тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Никто и представить не мог тогда, что перспективный специалист, едва возглавив российский
Очень хочется верить, что английская командировка Леонида Викторовича на этом не закончится и в будущем он добьется здесь успеха. А, может, вернется в Россию, где его многие клубы с руками оторвут. К слову, в ЦСКА за него очень многие искренне и от души переживают, желают удачи и побед — как на поле, так и над обстоятельствами.
Историю о Фергюсоне, который опасался чужих глаз, я вспомнил, когда увидел человека в форме «МЮ». Поставив машину на возвышении, он не стесняясь наблюдал за тренировкой. Правда, от комментариев отказался наотрез, а работники ЦСКА лишь разводили руками. Хозяева пользуются домашним преимуществом. Ближе к концу занятия шпион слинял — и вряд ли принесет в штаб Жозе Моуринью громкие новости. Виктор Гончаренко то ли намеренно схитрил, то ли просто не запланировал двусторонку, которая могла бы намекнуть на основной состав. Травм тоже не было. Занимались все, кто прилетел в Англию, в том числе дисквалифицированные Вернблум и Натхо. Напомню, что травмированы у ЦСКА Алексей Березуцкий, Миланов и Щенников. Очевидно, что Гончаренко столкнется с проблемами — как при выборе в средней линии, так и в нападении, где в последнее время Понтус очень хорош и результативен. Выбора практически нет — значит, в основе появится
КТО ПРИЛЕТЕЛ В МАНЧЕСТЕР
Вратари Акинфеев, Помазун
Защитники В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Набабкин, Васин, Игнашевич
Полузащитники Голоdин, Дзагоев, Кучаев, Гордюшенко, Хосонов, Макаров
Нападающие Витинью, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.
Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА пройдет во вторник, 5 декабря, и начнется в 22.45 по московскому времени.