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14:21 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА в Лиге чемпионов

ТАСС, 3 декабря. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским «Манчестер Юнайтед» и российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Рокки будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым рефери станет Фабьяно Прети.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 5.12.2017, 22:45
Манчестер Юнайтед
-ЦСКА-

Дополнительные ассистенты арбитра — Лука Банти и Массимилиано Иррати.

ЦСКА сыграет с «Манчестер «Юнайтед» 5 декабря в Англии. В первой встрече команд английский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Московская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав девять очков в пяти матчах. «Манчестер Юнайтед» возглавляет группу, в его активе 12 очков. На втором месте расположился швейцарский «Базель» (9 очков), на четвертой строчке находится португальская «Бенфика» (0).

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