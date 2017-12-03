Итальянец Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА в Лиге чемпионов

ЦСКА сыграет с «Манчестер «Юнайтед» 5 декабря в Англии. В первой встрече команд английский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Московская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав девять очков в пяти матчах. «Манчестер Юнайтед» возглавляет группу, в его активе 12 очков. На втором месте расположился швейцарский «Базель» (9 очков), на четвертой строчке находится португальская «Бенфика» (0).