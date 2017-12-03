Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ с МЮ

Встреча группы А между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени. После пяти туров манкунианцы лидируют в группе с 12 очками, а «красно-синие» идут третьими, отставая на три балла.