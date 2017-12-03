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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ с МЮ

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Полузащитники московского ЦСКА Понтус Вернблум и Бибрас Натхо полетели вместе с командой на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед», несмотря на то что пропустят встречу из-за перебора желтых карточек, сообщается на официальном сайте армейцев.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени. После пяти туров манкунианцы лидируют в группе с 12 очками, а «красно-синие» идут третьими, отставая на три балла.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 5.12.2017, 22:45
Манчестер Юнайтед
-ЦСКА-

В отсутствие Вернблума и Натхо, заработавших дисквалификации в матче пятого тура группового этапа с португальской «Бенфикой» (2:0), а также из-за травм защитников Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова и полузащитника Георги Миланова, тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Ганчаренко сможет рассчитывать только на 17 игроков в предстоящей встрече.

Полный список игроков ЦСКА, отправившихся на матч с «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники — Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;.

полузащитники — Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;.

нападающие — Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

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