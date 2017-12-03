Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ с МЮ
МОСКВА, 3 дек —
МОСКВА, 3 дек —
Встреча группы А между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени. После пяти туров манкунианцы лидируют в группе с 12 очками, а «красно-синие» идут третьими, отставая на три балла.
В отсутствие Вернблума и Натхо, заработавших дисквалификации в матче пятого тура группового этапа с португальской «Бенфикой» (2:0), а также
Полный список игроков ЦСКА, отправившихся на матч с «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.
защитники — Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;.
полузащитники — Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;.
нападающие — Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.