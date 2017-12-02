Где сыграет «Астана» против «Славии»

«Эден Арена» (Eden Arеna) — футбольный стадион в Праге, Является домашней ареной для футбольного клуба «Славия» (Прага) и национальной сборной Чехии. Стадион вмещает около 21 000 человек и является самым вместительным футбольным стадионом в Чехии. Ранее этот стадион носил название «Синот Тип Арена» (Synot Tip Arena).



Строительство стадиона началось в 2006 году. 7 мая 2008 года стадион был открыт. Первый матч сыгранный на этой арене был выставочным, в нем сошлись легенды «Славии» и студенты «Оксфордского» университета, матч закончился со счетом 5:0 в пользу легенд «Славии».



Первый же официальный матч был сыгран через 10 дней после выставочного — это был матч заключительного тура чемпионата Чехии между командами «Славия» — «Яблонец» (2:2), тем самым команда из Праги завоевала титул чемпиона страны.



30 августа 2013 года, стадион принял Суперкубок УЕФА, в котором встретились «Бавария» и «Челси». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались игроки «Баварии». В итоге, Бавария завоевала свой первый в истории Суперкубок УЕФА.