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12:37 (мск), источник: Sports.kz

Где сыграет «Астана» против «Славии»

Представляем Вашему вниманию стадион где проведет свой матч столичная «Астана» против чешской «Славии» из Праги в рамках заключительного тура Лиги Европы УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

«Эден Арена» (Eden Arеna) — футбольный стадион в Праге, Является домашней ареной для футбольного клуба «Славия» (Прага) и национальной сборной Чехии. Стадион вмещает около 21 000 человек и является самым вместительным футбольным стадионом в Чехии. Ранее этот стадион носил название «Синот Тип Арена» (Synot Tip Arena).

Строительство стадиона началось в 2006 году. 7 мая 2008 года стадион был открыт. Первый матч сыгранный на этой арене был выставочным, в нем сошлись легенды «Славии» и студенты «Оксфордского» университета, матч закончился со счетом 5:0 в пользу легенд «Славии».

Первый же официальный матч был сыгран через 10 дней после выставочного — это был матч заключительного тура чемпионата Чехии между командами «Славия» — «Яблонец» (2:2), тем самым команда из Праги завоевала титул чемпиона страны.

30 августа 2013 года, стадион принял Суперкубок УЕФА, в котором встретились «Бавария» и «Челси». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались игроки «Баварии». В итоге, Бавария завоевала свой первый в истории Суперкубок УЕФА.

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