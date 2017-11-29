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14:55 (мск), источник: Prosports.kz

Футболисты «Астаны» отправились в Прагу

Сегодня футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в столицу Чехии город Прага, где пробудут вплоть до матча против «Славии» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Источник: AFP 2017

За время учебно-тренировочного сбора на чешской земле подопечные Станимира Стоилова сыграют контрольный матч с одним из старейших клубов страны «Виктория» (Жижков).

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На сбор четырехкратные чемпионы Казахстана отправились в следующем составе: голкиперы: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен, защитники: Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, полузащитники: Марин Томасов, Ласло Кляйнхайслер, Юрий Перцух, Бахтиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Иван Маевский, Срджан Граховац, нападающие: Джордже Деспотович, Джуниор Кабананга, Роман Муртазаев и Патрик Твумаси.

Напомним, что матч «Славия» — «Астана» состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени столицы Казахстана. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале «Qazsport».

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