Футболисты «Астаны» отправились в Прагу
Сегодня футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в столицу Чехии город Прага, где пробудут вплоть до матча против «Славии» в рамках группового этапа Лиги Европы.
Сегодня футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в столицу Чехии город Прага, где пробудут вплоть до матча против «Славии» в рамках группового этапа Лиги Европы.
За время
На сбор четырехкратные чемпионы Казахстана отправились в следующем составе: голкиперы: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен, защитники: Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, полузащитники: Марин Томасов, Ласло Кляйнхайслер, Юрий Перцух, Бахтиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Иван Маевский, Срджан Граховац, нападающие: Джордже Деспотович, Джуниор Кабананга, Роман Муртазаев и Патрик Твумаси.
Напомним, что матч «Славия» — «Астана» состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени столицы Казахстана. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале «Qazsport».