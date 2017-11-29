Футболисты «Астаны» отправились в Прагу

За время учебно-тренировочного сбора на чешской земле подопечные Станимира Стоилова сыграют контрольный матч с одним из старейших клубов страны «Виктория» (Жижков).

«Астана» перед решающим матчем в Лиге Европы сыграет с одним из старейших клубов Чехии

Напомним, что матч «Славия» — «Астана» состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени столицы Казахстана. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале «Qazsport».