«Астана» перед решающим матчем в Лиге Европы сыграет с одним из старейших клубов Чехии

«Виктория», образованная 1903 году, является чемпионом Чехословакии сезона-1927/28, в истории уже независимой Чехии в достижениях клуба значатся два комплекта бронзовых медалей, а также две победы в Кубке страны. На данный момент клуб из Жижкова выступает во втором по силе дивизионе страны.

Чехи уже встречались с командой из столицы Казахстана. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2003/2004 жребий свел «Женис» и «Викторию», тогда по сумме двух встреч чехи прошли дальше.

Матч «Виктория» — «Астана» состоится 2 декабря в 13:00 по местному времени на домашнем стадионе чехов eFotbal Арена, который вмещает чуть больше 5000 зрителей.