«Астана» перед решающим матчем в Лиге Европы сыграет с одним из старейших клубов Чехии
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«Виктория», образованная 1903 году, является чемпионом Чехословакии сезона-1927/28, в истории уже независимой Чехии в достижениях клуба значатся два комплекта бронзовых медалей, а также две победы в Кубке страны. На данный момент клуб из Жижкова выступает во втором по силе дивизионе страны.
Чехи уже встречались с командой из столицы Казахстана. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2003/2004 жребий свел «Женис» и «Викторию», тогда по сумме двух встреч чехи прошли дальше.
Матч «Виктория» — «Астана» состоится 2 декабря в 13:00 по местному времени на домашнем стадионе чехов eFotbal Арена, который вмещает чуть больше 5000 зрителей.
Матч же «Славия» — «Астана» состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник