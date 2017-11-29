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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» перед решающим матчем в Лиге Европы сыграет с одним из старейших клубов Чехии

На учебно-тренировочном сборе в Чехии, который посвящен подготовке к матчу шестого тура группового раунда Лиги Европы против «Славии», футболисты «Астаны» проведут товарищеский матч против клуба «Виктория» (Жижков), сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Виктория», образованная 1903 году, является чемпионом Чехословакии сезона-1927/28, в истории уже независимой Чехии в достижениях клуба значатся два комплекта бронзовых медалей, а также две победы в Кубке страны. На данный момент клуб из Жижкова выступает во втором по силе дивизионе страны.

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Чехи уже встречались с командой из столицы Казахстана. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2003/2004 жребий свел «Женис» и «Викторию», тогда по сумме двух встреч чехи прошли дальше.

Матч «Виктория» — «Астана» состоится 2 декабря в 13:00 по местному времени на домашнем стадионе чехов eFotbal Арена, который вмещает чуть больше 5000 зрителей.

Матч же «Славия» — «Астана» состоится в Праге в ночь с 7 на 8 декабря в 00:00 по времени Астаны. В этой встрече определится второй участник плей-офф от группы, куда ранее прошел «Вильярреал». Казахстанскому клубу для выхода из группы в этом матче устроит только победа.

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