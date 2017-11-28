Чешское СМИ надеется, что «Славия» сгладит впечатление от «неудачной осени» победой над «Астаной»

«“Славия” выиграла лишь 8 из 15 матчей нынешнего чемпионата, занимая третью строчку в таблице. Отрыв “Виктории” составляет уже 14 очков. Впечатления от неудачной осени могут улучшиться в следующий четверг, когда команда Шилгавы дома примет “Астану”. Успех в этом матче позволит “Славии” продвинуться в плей-офф Лиги Европы», — пишет чешское СМИ.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря (в 00:00 по астанинскому времени) «Славия» и «Астана» в Праге проведут ключевой матч в Лиге Европы: в очном поединке они выяснят, кто выйдет в плей-офф турнира со второго места в группе «А». Актуальное положение команд таково: «Вильярреал» — 11 очков, «Славия» — 8, «Астана» — 7, «Маккаби» — 1. Таким образом, казахстанцам нужна только победа, а чехи могут довольствоваться и ничьей.