Чешское СМИ надеется, что «Славия» сгладит впечатление от «неудачной осени» победой над «Астаной»
Чешский Tyden оптимистично настроен относительно матча Лиги Европы между пражской «Славией» и «Астаной», сообщает Sports.kz.
Чешский Tyden оптимистично настроен относительно матча Лиги Европы между пражской «Славией» и «Астаной», сообщает Sports.kz.
«“Славия” выиграла лишь 8 из 15 матчей нынешнего чемпионата, занимая третью строчку в таблице. Отрыв “Виктории” составляет уже 14 очков. Впечатления от неудачной осени могут улучшиться в следующий четверг, когда команда Шилгавы дома примет “Астану”. Успех в этом матче позволит “Славии” продвинуться в
Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря (в 00:00 по астанинскому времени) «Славия» и «Астана» в Праге проведут ключевой матч в Лиге Европы: в очном поединке они выяснят, кто выйдет в