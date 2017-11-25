Месси: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» показали себя фаворитами Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» — одна из самых сильных команд на данный момент, вместе с «ПСЖ». Это два клуба, которые показали себя фаворитами в Лиге чемпионов.

Нельзя исключать и Мадрид. Пусть их результаты пока не оправдывают ожидания, я не сомневаюсь, что в конечном итоге они будут бороться за все трофеи, как это происходит каждый год.

Ещё одна большая команда — это «Бавария», но реальность такова, что лучшими на сегодняшний день являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ», — цитирует Месси Marca.