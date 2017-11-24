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23:06 (мск), источник: Sports.kz

Футболист «Астаны» вошел в топ-20 лучших игроков Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА совместно с компанией FedEx опубликовал рейтинг футболистов Лиги Европы, на данный момент находящихся в лучшей форме, сообщает Sports.kz.

За основу берется выступление игроков в Лиге Европы и в своих национальных чемпионатах, а затем с помощью статистического алгоритма FedEx оценивается их нынешний уровень.

Первое место в актуальном рейтинге занимает защитник испанского «Реала Сосьедад» Альберто Де ла Белья, на втором идет полузащитник итальянской «Аталанты» Ремо Фройлер, а тройку замыкает хавбек французского «Лиона» Набиль Фекир.

Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси — на 19-й позиции. УЕФА отмечает успехи форварда в игре с «Вильярреалом» — гол, результативная передача и два удара в створ.

Партнер Твумаси по команде, защитник Дмитрий Шомко, занимает 38-е место — на его счету четыре кросса в последнем матче.

Также в рейтинг попал форвард «Астаны» Жуниор Кабананга, красиво поразивший ворота испанской команды — 57-е место.

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