Футболист «Астаны» вошел в топ-20 лучших игроков Лиги Европы

За основу берется выступление игроков в Лиге Европы и в своих национальных чемпионатах, а затем с помощью статистического алгоритма FedEx оценивается их нынешний уровень.



Первое место в актуальном рейтинге занимает защитник испанского «Реала Сосьедад» Альберто Де ла Белья, на втором идет полузащитник итальянской «Аталанты» Ремо Фройлер, а тройку замыкает хавбек французского «Лиона» Набиль Фекир.



Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси — на 19-й позиции. УЕФА отмечает успехи форварда в игре с «Вильярреалом» — гол, результативная передача и два удара в створ.



Партнер Твумаси по команде, защитник Дмитрий Шомко, занимает 38-е место — на его счету четыре кросса в последнем матче.



Также в рейтинг попал форвард «Астаны» Жуниор Кабананга, красиво поразивший ворота испанской команды — 57-е место.