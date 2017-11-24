УЕФА открыл дела в отношении «Партизана» и «Црвены Звезды» за расизм на матчах ЛЕ

«Партизан» дома принимал швейцарский клуб «Янг Бойз» (2:1). Обвинения против сербского клуба включают появление посторонних лиц на поле, использование пиротехники, расистское поведение, заблокированные лестницы на стадионе, неуместное поведение болельщиков.

В отношении «Црвены Звезды», которая на выезде встречалась с белорусским БАТЭ (0:0), также выдвинуты обвинения в расистском поведении. Против борисовчан также открыто дело из-за заблокированных лестниц стадиона и недостаточной организации движения зрителей.