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21:43 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дела в отношении «Партизана» и «Црвены Звезды» за расизм на матчах ЛЕ

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении сербских футбольных клубов «Партизан» и «Црвена Звезда» по итогам прошедших в четверг матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

«Партизан» дома принимал швейцарский клуб «Янг Бойз» (2:1). Обвинения против сербского клуба включают появление посторонних лиц на поле, использование пиротехники, расистское поведение, заблокированные лестницы на стадионе, неуместное поведение болельщиков.

В отношении «Црвены Звезды», которая на выезде встречалась с белорусским БАТЭ (0:0), также выдвинуты обвинения в расистском поведении. Против борисовчан также открыто дело из-за заблокированных лестниц стадиона и недостаточной организации движения зрителей.

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