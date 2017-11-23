УЕФА открыл дело по поводу расизма болельщиков «Зенита» в матче Лиги Европы с «Вардаром»

Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

20 ноября УЕФА оштрафовал «Зенит» на €27 тыс. за поведение болельщиков в матче с норвежским «Русенборгом» в Лиге Европы. Встреча группового этапа турнира прошла 2 ноября в Норвегии и завершилась со счетом 1:1. УЕФА наказал петербургскую команду за бросание болельщиками посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Также «Зенит» должен возместить «Русенборгу» ущерб, который нанесли болельщики петербургского клуба стадиону норвежской команды.