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21:18 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело по поводу расизма болельщиков «Зенита» в матче Лиги Европы с «Вардаром»

ТАСС, 24 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении санкт-петербургского «Зенита» по поводу расистского поведения болельщиков команды в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с македонским «Вардаром». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Петербургской команде также вменяется использование болельщиками команды пиротехники. Контрольно-дисциплинарный комитет организации пока не определил точную дату рассмотрения дела.

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20 ноября УЕФА оштрафовал «Зенит» на €27 тыс. за поведение болельщиков в матче с норвежским «Русенборгом» в Лиге Европы. Встреча группового этапа турнира прошла 2 ноября в Норвегии и завершилась со счетом 1:1. УЕФА наказал петербургскую команду за бросание болельщиками посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Также «Зенит» должен возместить «Русенборгу» ущерб, который нанесли болельщики петербургского клуба стадиону норвежской команды.

«Зенит» с 13 очками занимает первое место в группе L Лиги Европы, гарантировав участие в 1/16 финала.

Зенит 2:1
Первый тайм: 2:0
Вардар
23.11.2017, 21:00 Зрители: 38196 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Чедомир Яневски
Голы
16′ Дмитрий Полоз (А. Дзюба) 7
43′ Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 10
9 Деян Блажевски (Жуан Фелипе) 90+3′
Нереализованные пенальти
27′ А. Дзюба 22
Составы
Юрий Лодыгин 1
71′ Денис Терентьев 3
Юрий Жирков 18
Миха Мевля 23
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
87′ Эмануэль Маммана 30
Максим Карпов 50
46′ Олег Шатов (к) 17
Себастьян Дриусси 11
73′ Артем Дзюба 22
Матиас Краневиттер 8
90 Филип Гачевски
19 Оганес Амбарцумян 77′
23 Бесир Демири 54′
6 Бобан Грнчаров (к)
21 Евгений Новак
70 Жуан Фелипе
8 Ваня Маркович
10 Бобан Николов
11 Тигран Барсегян 85′
22 Филип Стойчевски
7 Джамбул Джигаури 90′
97 Петар Петковски
48 Италу 79′
9 Деян Блажевски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 8
8 Угловые 4
18 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
Боковой судья Тибо Нейссен (Бельгия)
Боковой судья Рин Фанизере (Бельгия)
За воротами Лоуренс Виссер (Бельгия)
За воротами Брам ван Дриске (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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