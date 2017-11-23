Твумаси: Могли влегкую выиграть «Вильярреал», если бы не эгоистичная игра некоторых игроков

Игра пятого тура группы А в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей — 2:3. Голы у «Астаны» забили Жуниор Кабананга и Твумаси.

«Несмотря на травму лодыжку, я смог помочь команде — отдал голевую передачу и забил гол. Для моей жены и моих любимых фанатов, которые проделали долгий путь, чтобы поддержать нас. Мы даже влегкую могли выиграть, если бы не эгоистичная игра некоторых игроков. Спасибо за вашу любовь, фанаты. Бог есть бог», — написал Твумаси в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb3coVmHa9b/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Despite all my ankle injury,I was able to help the team and give one assist and one Goal. For my wife and my Love fans who came from long way to support us.we can even Win this game easy if not some selfish play from some players. Thanks for the love Fans??. God is God?? T23✌?❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Patrick Twumasi (@patrick_twumasi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-24T05:32:17+00:00">Ноя 23 2017 в 9:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С 11 очками первое место в группе гарантировал себе «Вильярреал», который в феврале сыграет в 1/16 финала. За вторую путевку поборются идущие вторым и третьим «Славия» и «Астана», у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко «Маккаби» еще туром ранее лишился математических шансов на выход из группы.

Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день «Астана» в Праге встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома сыграет с «Маккаби».