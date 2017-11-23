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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

Твумаси: Могли влегкую выиграть «Вильярреал», если бы не эгоистичная игра некоторых игроков

Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси обвинил некоторых партнеров в эгоистичной игре в матче Лиги Европы против испанского «Вильярреала», передает корреспондент Vesti.kz.

Игра пятого тура группы А в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей — 2:3. Голы у «Астаны» забили Жуниор Кабананга и Твумаси.

«Несмотря на травму лодыжку, я смог помочь команде — отдал голевую передачу и забил гол. Для моей жены и моих любимых фанатов, которые проделали долгий путь, чтобы поддержать нас. Мы даже влегкую могли выиграть, если бы не эгоистичная игра некоторых игроков. Спасибо за вашу любовь, фанаты. Бог есть бог», — написал Твумаси в Instagram.

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С 11 очками первое место в группе гарантировал себе «Вильярреал», который в феврале сыграет в 1/16 финала. За вторую путевку поборются идущие вторым и третьим «Славия» и «Астана», у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко «Маккаби» еще туром ранее лишился математических шансов на выход из группы.

Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день «Астана» в Праге встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома сыграет с «Маккаби».

Таким образом, «Астане» для выхода в плей-офф необходима только победа в Праге, а вот «Славию» устроит и ничья. Чехи даже в случае собственной победы и поражения «Вильярреала» не смогут стать первыми, так как уступают испанцам по личным встречам.

Астана 2:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
23.11.2017, 19:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хавьер Кальеха
Голы
22′ Жуниор Кабананга (П. Твумаси) 30
88′ Патрик Твумаси (И. Шитов) 23
28 Даниэль Раба (К. Бакка) 39′
17 Седрик Бакамбу (Н. Сансоне) 65′
17 Седрик Бакамбу 83′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
43′ Дмитрий Шомко 77
70′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
90+5′ Жуниор Кабананга 30
68′ Абзал Бейсебеков 15
90+3′ Срджан Граховац 8
82′ Юрий Логвиненко 27
Джордже Деспотович 10
71′ Серикжан Мужиков 7
Марин Томасов 14
25 Мариано Дамиан Барбоса
5 Адриан Марин 63′
6 Виктор Руис
22 Антонио Рукавина
23 Даниэле Бонера
14 Мануэль Тригерос (к)
16 Родриго Эрнандес
18 Никола Сансоне 76′
8 Пабло Форнальс 60′
17 Седрик Бакамбу
9 Карлос Бакка 67′
20 Роберто Сориано
28 Даниэль Раба 77′
26 Рамиро Герра
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 9
6 Угловые 8
14 Фолы 12
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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