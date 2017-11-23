Твумаси: Могли влегкую выиграть «Вильярреал», если бы не эгоистичная игра некоторых игроков

Игра пятого тура группы А в столице Казахстана завершилась волевой победой гостей — 2:3. Голы у «Астаны» забили Жуниор Кабананга и Твумаси.
«Несмотря на травму лодыжку, я смог помочь команде — отдал голевую передачу и забил гол. Для моей жены и моих любимых фанатов, которые проделали долгий путь, чтобы поддержать нас. Мы даже влегкую могли выиграть, если бы не эгоистичная игра некоторых игроков. Спасибо за вашу любовь, фанаты. Бог есть бог», — написал Твумаси в Instagram.
С 11 очками первое место в группе гарантировал себе «Вильярреал», который в феврале сыграет в 1/16 финала. За вторую путевку поборются идущие вторым и третьим «Славия» и «Астана», у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко «Маккаби» еще туром ранее лишился математических шансов на выход из группы.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день «Астана» в Праге встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома сыграет с «Маккаби».
Таким образом, «Астане» для выхода в плей-офф необходима только победа в Праге, а вот «Славию» устроит и ничья. Чехи даже в случае собственной победы и поражения «Вильярреала» не смогут стать первыми, так как уступают испанцам по личным встречам.