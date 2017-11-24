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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Фарфан включён в команду недели Лиги Европы

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан был включён в команду недели Лиги Европы.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Об этом сообщается на официальной странице УЕФА в «Твиттере».

Накануне «Локомотив» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Копенгаген» — 2:1, а Фарфан стал автором дубля. Примечательно, что перуанский хавбек в сборной недели находится на позиции нападающего.

Вратарь: Тимо Хорн («Кёльн»).

Защитники: Вячеслав Посмак («Шериф»), Рикардо Родригес («Милан»), Муктар Дьякаби («Лион»), Штефан Ляйнер («Ред Булл Зальцбург»).

Полузащитники: Йозеф Гушбауэр («Славия» П), Бриан Кристанте («Аталанта»), Франсержио («Брага»).

Нападающие: Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Андре Силва («Милан»), Даниэль Раба («Вильярреал»).

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Локомотив М
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