Каковы шансы «Астаны» на выход из группы Лиги Европы

Насколько велики шансы подопечных Станимира Стоилова на удачный исход Sports.kz поинтересовался у известного казахстанского футбольного специалиста Владимира Гулямхайдарова.



— В последней выездной игре со «Славией» нашей команде будет, конечно, тяжело, и главной причиной этого станет отсутствие игровой практики, так как чемпионат Казахстана завершен. Но, несмотря на это, как и на то, что «Астану» устроит для выхода в плей-офф только победа, оцениваю шансы на успех как 50 на 50, — сказал Гулямхайдаров.



Стоит отметить, что матч «Славия» — «Астана» пройдет 7 декабря.