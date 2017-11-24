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12:40 (мск), источник: Sports.kz

Каковы шансы «Астаны» на выход из группы Лиги Европы

«Астане» для выхода из группы Лиги Европы требуется в последнем туре одолеть на выезде пражскую «Славию».

Источник: Reuters

Насколько велики шансы подопечных Станимира Стоилова на удачный исход Sports.kz поинтересовался у известного казахстанского футбольного специалиста Владимира Гулямхайдарова.

— В последней выездной игре со «Славией» нашей команде будет, конечно, тяжело, и главной причиной этого станет отсутствие игровой практики, так как чемпионат Казахстана завершен. Но, несмотря на это, как и на то, что «Астану» устроит для выхода в плей-офф только победа, оцениваю шансы на успех как 50 на 50, — сказал Гулямхайдаров.

Стоит отметить, что матч «Славия» — «Астана» пройдет 7 декабря.

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