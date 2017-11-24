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11:23 (мск), источник: Р-Спорт

Милиция Белоруссии задержала 14 иностранных футбольных болельщиков в Борисове

МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Четырнадцать иностранных граждан были задержаны за нарушения общественного порядка в белорусском Борисове, где в четверг прошел футбольный матч группового турнира Лиги Европы между «БАТЭ» (Борисов) и «Црвена Звезда» (Белград), сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель УВД минского облисполкома Евгений Сачек.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан», — сказал он.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа H, 23.11.2017, 21:00
БАТЭ
0Црвена Звезда0

Собеседник не уточнил гражданство задержанных, обратив внимание, что за матчем следили не только болельщики белорусского «БАТЭ» и сербского «Црвена Звезда», но и российского «Спартака».

По словам представителя УВД, несколько случаев нарушения общественного порядка было зафиксировано до матча, включая драку в кафе, и один во время матча — применение пиротехнических изделий.

В отношении задержанных составлено 20 протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями «Мелкое хулиганство», «Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», уточнили в ведомстве.

В целом, подчеркнули в УВД, во время матча правопорядок был обеспечен, угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением игры, не допущено.

Борисовский БАТЭ и белградская «Црвена Звезда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграли со счетом 0:0.

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