Милиция Белоруссии задержала 14 иностранных футбольных болельщиков в Борисове

Источник: РИА "Новости"

«В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан», — сказал он.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа H, 23.11.2017, 21:00 БАТЭ 0 Црвена Звезда 0

Собеседник не уточнил гражданство задержанных, обратив внимание, что за матчем следили не только болельщики белорусского «БАТЭ» и сербского «Црвена Звезда», но и российского «Спартака».

По словам представителя УВД, несколько случаев нарушения общественного порядка было зафиксировано до матча, включая драку в кафе, и один во время матча — применение пиротехнических изделий.

В отношении задержанных составлено 20 протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями «Мелкое хулиганство», «Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», уточнили в ведомстве.

В целом, подчеркнули в УВД, во время матча правопорядок был обеспечен, угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением игры, не допущено.