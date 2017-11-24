«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Зенит» (Россия) — «Вардар» (Македония) — 2:1.

«Зенит» одержал очередную победу на групповом этапе, порадовав болельщиков викторией над македонским «Вардаром» на «Санкт-Петербурге», хотя и вышла она куда более скромной, чем гостевой матч с той же командой в первом туре (5:0).

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 23.11.2017, 21:00 Зенит 2 Вардар 1

— Несмотря на то, что сегодня было много изменений в составе, игра получилась хорошей. Мы могли забить и больше, но главное — это победа. Я доволен, что мы выиграли, — рассказал после матча главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

— Почему Дзюба бил пенальти? Довольны ли вы его игрой в целом?

— Да, его игрой я доволен. Пенальти часто не удаются, так получилось.

— Важно ли, что у «Спартака» на два дня отдыха больше? Или ротация, проведенная сегодня, поможет «Зениту»?

— Мы не можем думать сейчас о «Спартаке». О нем мы думать будем завтра. Пока мы думали только о «Вардаре», посмотрим, что будет завтра.

— Оказывает ли на выбор состава мнение болельщиков и прессы? Кем сегодня вы особенно довольны?

— Нет, абсолютно никакого влияния нет. Если бы они имели на меня такое влияние, я бы не был тренером. Это то же самое, что спрашивать Путина, влияет ли на него пресса.

Пока мы не знаем тяжесть травмы Олега Шатова, но я надеюсь, что она будет несерьезной.

«Это была очень хорошая игра с обеих сторон. Как я и говорил вчера, для хорошего результата мы должны были показать хорошую организацию и минимизировать количество ошибок, — рассказал после окончания встречи главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски.

— Естественно, что «Зенит» дома был сильнее в первые 15 минут. Мы этого и боялись, потому что в Македонии мы пропустили именно в начале матча. Нам не было тяжело, но нужно было лучше реагировать.

Мы очень рады, что у нас хороший вратарь. То, что до последнего момента могла быть ничья — полностью его заслуга. После отбитого пенальти у нас появились новые силы, но, к сожалению, мы все равно пропустили второй мяч. Второй тайм мы провели лучше.

В целом мы выполнили наши задачи и не испугались «Зенит». Я всем доволен: и голом, и впечатлением от нашей команды. Результат мог быть лучше, но сегодня мы были лучше, чем в прошлый раз.

Аргентинский хавбек Эмилиано Ригони, являющийся лучшим бомбардиром команды в Лиге Европы, но не забивший еще ни одного гола в РФПЛ, заявил, что нацелен на исправление ситуации в поединке со «Спартаком».

«Это не самый мой результативный сезон, в «Индепендьенте» я забивал 12. Но я на правильном пути, — отметил Ригони.

— В понедельник класико против «Спартака». Самый холодный матч предстоит для нас. Но когда играешь, особо нет разницы, холод или жара. Но одеться нужно потеплее. Надеюсь, что открою счет своим голам в чемпионате России в понедельник.

«Во-первых, очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле. Я не играл уже два месяца. Мы действовали неплохо, комбинировали, но в конце немного расслабились и пропустили. А так — хорошая игра», — отметил давно не выходивший на поле защитник «Зенита» Денис Терентьев.

Общее настроение «Зенита», ожидающего важнейший матч в Москве с нетерпением, выразил словенский защитник команды Миха Мевля.

«Думаю, мы создавали достаточно шансов у ворот соперника, дважды забили с пенальти и заработали три очка для «Зенита». Мы с самого начали хотели идти на первом месте в группе и сейчас действительно лидируем. Надеюсь, мы сохраним это лидерство до конца.

Ждем игру со «Спартаком», у них отличный стадион. Хотим заработать три очка.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 23.11.2017, 21:00 Локомотив М 2 Копенгаген 1

«Локомотив» (Россия) — «Копенгаген» (Дания) — 2:1.

«Локомотив» на родном стадионе переиграл датский «Копенгаген» и снова поднялся в таблице в зону выхода в 1/16 финала, хотя и не обеспечил себе еще попадания в еврокубковую весну перед последним туром.

«Мы забили, соперник забил. Игра была хорошая и достаточно напряженная. Хорошо, что все так закончилось, — рассказал после окончания матча главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире «Матч ТВ».

— Мы в большей степени отталкиваемся от себя. Но обязательно учитываем и соперника. Сегодня нам нужно было только побеждать.

Другой результат нас никак не устраивал, поэтому был более атакующий вариант.

«Фарфан у нас летает, как космонавт — из России в Перу, из Перу в Новую Зеландию и обратно. Он здорово подготовился к матчу, проявил волевые усилия, — добавил Семин позже на пресс-конференции.

— В футболе побеждает тот, кто играет с душой.

И, кстати, пусть не говорят, что «Локомотив» стонет и не хочет лететь в Хабаровск. «Локомотив» хочет правильного отношения к футболу. «Локомотив», как и все команды, хочет играть на хороших полях, хочет, чтобы ввели видеоповторы спорных моментов. Давайте определимся, когда можно играть, а когда нет.

УЕФА не рекомендует играть при температуре ниже 15 градусов. Нужно придерживаться международных правил.

Главный тренер датчан Столе Сольбаккен на пресс-конференции после окончания матча рассыпался в комплиментах сопернику, назвав «Локо» лучшей командой России.

«Не думаю, что у нас что-то не получилось в сегодняшней игре. Это был хороший матч с лучшей командой в России на данный момент, — заявил Сольбаккен.

Нам было тяжело играть психологически против такой сильной команды. Во втором тайме мы двигались лучше и быстрее, но не смогли сравнять счет. Однако мы выступили хорошо.

Фарфан забил нам, скорее, немного случайно, особенно второй гол. Это умный игрок, который хорошо читает игру. Такие футболисты и решают исход матча.

«Тяжело пришлось сегодня, но победа. Могу только поздравить всех с ней. С победой, «Локомотив». Конечно же, главное — выйти. Хочется всегда побеждать и, конечно же, выйти из группы с первого места, — сказал Алексей Миранчук.

— Есть ли ощущение, что команде удастся это сделать? Безусловно, конечно.

Владение мячом проиграли, но выиграли матч. Самое главное результат в футболе, и мы достигли его. Когда уже вели в счете, команда соперника наседала, где-то там шли навесы. Они всеми силами пытались забить гол.

Мы немного отошли, пытались ловить их на контратаках. Хорошо, что вытерпели и выиграли матч. Что касается того, ожидал ли от Фарфана такой результативности, то конечно. Джеф хоть с самолета сразу на игру. Думаю, его класс всегда скажется, поэтому я даже не удивлен.

Сам герой встречи светился счастьем, рассуждал о том, почему остался свежим, несмотря на долгую дорогу, а также отправился мыслями в Хабаровск.

Читайте также Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей Лиги Европы

«Это была очень сложная игра. Девяносто минут наша команда делала большую работу, и это стало ключом к успеху, — рассказал Фарфан.

— Мы отдаем себе отчет, что в понедельник предстоит провести тяжелый матч в Хабаровске, а этот мы уже забыли. Будем готовиться к следующей встрече, которая обещает быть не менее сложной.

— Вы, наверное, знаете, что я очень много времени провел в самолете — более пятидесяти часов за последнюю неделю. Я играл за свою сборную, поэтому нормально, что вернулся оттуда немного уставшим.

Мое желание помочь сборной и «Локомотиву» поспособствовало преодолению физической усталости.

Рассудителен был защитник «железнодорожников» Виталий Денисов, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

— Местами было тяжело, но мы справились. Хорошо сыграли в обороне, страховали друг друга.

— Все говорят, что «Локомотив» по составу превосходит «Копенгаген», «Шериф» и «Злин», но команда пока не вышла из группы.

— Иногда бывает, что у соперника выше самоотдача, иногда он просто лучше использует моменты. Отсюда и результат.

— Все российские клубы уже обеспечили себе евровесну.