Для «Астаны» ничего не потеряно, или какие еще клубы сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
«Астана» ухудшила свое турнирное положение по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы, но при этом еще может квалифицироваться в
«Астана» ухудшила свое турнирное положение по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы, но при этом еще может квалифицироваться в
Для выхода в 1/16 финала подопечным Станимира Стойлова необходимо в заключительном матче побеждать «Славию», от которой они отстают всего на одно очко. Данная игра пройдет 7 декабря в Праге. Сейчас астанчане занимают третье место, тогда как чехи идут на второй строчке в группе А.
На сегодняшний день в
«Астана» находится в числе 17 команд, сохранивших шансы на выход в
В то же время за бортом
Интересно, что побед до сих пор не знают «Маккаби»
Что касается непосредственно квартета А, то только «Вильярреал» не проигрывал на групповой стадии, в то время как «Маккаби»
Все девять команд не познали горечь поражений в групповом раунде: «Вильярреал», «Милан», АЕК Афины, «Аталанта», «Лион», «Шериф», «Зальцбург», «Лацио», «Зенит».
Напомним, «Астана» уступила «Вильярреалу» (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома примет «Маккаби» из