Для «Астаны» ничего не потеряно, или какие еще клубы сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Для выхода в 1/16 финала подопечным Станимира Стойлова необходимо в заключительном матче побеждать «Славию», от которой они отстают всего на одно очко. Данная игра пройдет 7 декабря в Праге. Сейчас астанчане занимают третье место, тогда как чехи идут на второй строчке в группе А.

На сегодняшний день в плей-офф вышли следующие клубы: «Арсенал», «Аталанта», «Брага», «Виктория», «Вильярреал», «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Лацио», «Лион», «Милан», «Ницца», «Партизан», «Реал Сосьедад», «Стяуа», «Эстерсунд».

«Астана» находится в числе 17 команд, сохранивших шансы на выход в плей-офф после пятого тура. Это AEK Афины, «Атлетик», «Аустрия», БАТЭ, «Гимарайнш», «Заря», «Истанбул Башакшехир», «Кельн», «Коньяспор», «Копенгаген», «Локомотив», «Лудогорец», «Олимпик», «Славия», «Црвена Звезда», «Шериф».

В то же время за бортом плей-офф остались «Аполлон», «Вардар», «Витесс», «Герта», «Злин», «Зюлте-Варегем», «Лугано», «Маккаби» Тель-Авив, «Риека», «Русенборг», «Скендербеу», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хоффенхайм», «Эвертон», «Янг Бойз».

Интересно, что побед до сих пор не знают «Маккаби» Тель-Авив, «Янг Бойз», «Аполлон» Лимасол, «Эвертон», «Злин», «Витесс», «Вардар». На групповом этапе ни одного очка не набрал только «Вардар».

Что касается непосредственно квартета А, то только «Вильярреал» не проигрывал на групповой стадии, в то время как «Маккаби» по-прежнему не забил ни одного мяча за пять проведенных игр и вдобавок имеет худшую оборону, в пассиве которой восемь пропущенных мячей. Кроме того, «подводники» забили больше всех мячей — десять. «Астана» с девятью голами идет второй в списке результативных команд своей группы.

Все девять команд не познали горечь поражений в групповом раунде: «Вильярреал», «Милан», АЕК Афины, «Аталанта», «Лион», «Шериф», «Зальцбург», «Лацио», «Зенит».