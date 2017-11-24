Для «Астаны» ничего не потеряно, или какие еще клубы сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Футбол. Еврокубки
23.11
Маккаби Тель-Авив0
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
23.11
Скендербеу3
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
23.11
Партизан2
Янг Бойз1
Футбол. Еврокубки
23.11
Брага3
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лудогорец1
Истанбул ББ2
Футбол. Еврокубки
23.11
Милан5
Аустрия В1
Футбол. Еврокубки
23.11
АЕК2
Риека2
Футбол. Еврокубки
23.11
Эвертон1
Аталанта5
Футбол. Еврокубки
23.11
Лион4
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
23.11
Шериф1
Злин0
Футбол. Еврокубки
23.11
Локомотив М2
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лугано1
Хапоэль Беэр-Шева0
Футбол. Еврокубки
23.11
Виктория Пл2
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
23.11
БАТЭ0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
23.11
Кельн1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
23.11
Коньяспор1
Марсель1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зальцбург3
Витория Гимарайнш0
Футбол. Еврокубки
23.11
Эстерсунд2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
23.11
Атлетик3
Герта2
Футбол. Еврокубки
23.11
Ницца3
Зюлте-Варегем1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лацио1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зенит2
Вардар1
Футбол. Еврокубки
23.11
Русенборг0
Реал Сосьедад1
Все события
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти
Четыре скелетониста из РФ временно отстранены от соревнований
Дрю Бэрримор опубликовала снимок без макияжа
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Для «Астаны» ничего не потеряно, или какие еще клубы сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

«Астана» ухудшила свое турнирное положение по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы, но при этом еще может квалифицироваться в плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.

Для выхода в 1/16 финала подопечным Станимира Стойлова необходимо в заключительном матче побеждать «Славию», от которой они отстают всего на одно очко. Данная игра пройдет 7 декабря в Праге. Сейчас астанчане занимают третье место, тогда как чехи идут на второй строчке в группе А.

Читайте также
Кабананга назвал причины поражения от «Вильярреала» и оценил шансы «Астаны» на выход в плей-офф

На сегодняшний день в плей-офф вышли следующие клубы: «Арсенал», «Аталанта», «Брага», «Виктория», «Вильярреал», «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Лацио», «Лион», «Милан», «Ницца», «Партизан», «Реал Сосьедад», «Стяуа», «Эстерсунд».

«Астана» находится в числе 17 команд, сохранивших шансы на выход в плей-офф после пятого тура. Это AEK Афины, «Атлетик», «Аустрия», БАТЭ, «Гимарайнш», «Заря», «Истанбул Башакшехир», «Кельн», «Коньяспор», «Копенгаген», «Локомотив», «Лудогорец», «Олимпик», «Славия», «Црвена Звезда», «Шериф».

В то же время за бортом плей-офф остались «Аполлон», «Вардар», «Витесс», «Герта», «Злин», «Зюлте-Варегем», «Лугано», «Маккаби» Тель-Авив, «Риека», «Русенборг», «Скендербеу», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хоффенхайм», «Эвертон», «Янг Бойз».

Интересно, что побед до сих пор не знают «Маккаби» Тель-Авив, «Янг Бойз», «Аполлон» Лимасол, «Эвертон», «Злин», «Витесс», «Вардар». На групповом этапе ни одного очка не набрал только «Вардар».

Что касается непосредственно квартета А, то только «Вильярреал» не проигрывал на групповой стадии, в то время как «Маккаби» по-прежнему не забил ни одного мяча за пять проведенных игр и вдобавок имеет худшую оборону, в пассиве которой восемь пропущенных мячей. Кроме того, «подводники» забили больше всех мячей — десять. «Астана» с девятью голами идет второй в списке результативных команд своей группы.

Все девять команд не познали горечь поражений в групповом раунде: «Вильярреал», «Милан», АЕК Афины, «Аталанта», «Лион», «Шериф», «Зальцбург», «Лацио», «Зенит».

Напомним, «Астана» уступила «Вильярреалу» (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со «Славией», а «Вильярреал» дома примет «Маккаби» из Тель-Авива.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Для "Астаны" ничего не потеряно, или какие еще клубы сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти
Четыре скелетониста из РФ временно отстранены от соревнований
Футболист «Локомотива» претендует на звание игрока недели в ЛЕ
Кольца Лейк-Плэсида: Воронов и Цурская бьются за Финал Гран-при
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
«Формула-1» закрывает сезон в Абу-Даби
«Шериф» сместил «Локомотив» с первого места в группе Лиги Европы
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь