Футболист «Локомотива» Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В четверг «Локомотив» на своем поле победил датский «Копенгаген» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. 33-летний перуанец в этой встрече забил два мяча.
Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: полузащитник чешской «Славии» Йозеф Гушбауэр, полузащитник итальянской «Аталанты» Бриан Кристанте, нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли, нападающий итальянского «Милана» Андре Силва, форвард испанского «Атлетика» Арис Адурис, нападающий испанского «Вильярреала» Седрик Бакамбу и форвард французского «Лиона» Набиль Фекир.
Голосование завершится в пятницу.
В последнем туре группового раунда Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграет с «Фаставом» 7 декабря, «Копенгаген» в этот же день дома встретится с «Шерифом».