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08:32 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

ТАСС, 24 ноября. Полузащитник российского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан вошел в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг «Локомотив» на своем поле победил датский «Копенгаген» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. 33-летний перуанец в этой встрече забил два мяча.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа F, 23.11.2017, 21:00
Локомотив М
2Копенгаген1

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: полузащитник чешской «Славии» Йозеф Гушбауэр, полузащитник итальянской «Аталанты» Бриан Кристанте, нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли, нападающий итальянского «Милана» Андре Силва, форвард испанского «Атлетика» Арис Адурис, нападающий испанского «Вильярреала» Седрик Бакамбу и форвард французского «Лиона» Набиль Фекир.

Голосование завершится в пятницу.

В последнем туре группового раунда Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграет с «Фаставом» 7 декабря, «Копенгаген» в этот же день дома встретится с «Шерифом».

Локомотив М
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