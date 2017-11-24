Футболист «Локомотива» Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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В четверг «Локомотив» на своем поле победил датский «Копенгаген» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. 33-летний перуанец в этой встрече забил два мяча.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 23.11.2017, 21:00 Локомотив М 2 Копенгаген 1

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: полузащитник чешской «Славии» Йозеф Гушбауэр, полузащитник итальянской «Аталанты» Бриан Кристанте, нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли, нападающий итальянского «Милана» Андре Силва, форвард испанского «Атлетика» Арис Адурис, нападающий испанского «Вильярреала» Седрик Бакамбу и форвард французского «Лиона» Набиль Фекир.

Голосование завершится в пятницу.