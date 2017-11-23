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02:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» разгромил «Аустрию» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Итальянский «Милан» разгромил на своем поле венскую «Аустрию» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и досрочно пробился в 1/16 финала турнира с первого места в группе D.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в четверг на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. У «россонери» по дублю оформили Андре Силва (36-я и 70-я минуты) и Патрик Кутроне (42, 90), еще один мяч забил Рикардо Родригес (27). У гостей отличился Кристов Моншайн (21).

В другом матче группы греческий АЕК в Афинах сыграл вничью со счетом 2:2 с хорватской «Риекой». У хозяев отличились Серхио Араухо (45) и Лазарос Христодулопулос (55), у гостей дубль оформил Александр Горгон (8, 26). «Милан» набрал после пяти туров 11 очков, на счету АЕКа 7 баллов, у «Риеки» и «Аустрии» по 4 очка.

В группе Е французский «Лион» разгромил дома кипрский «Аполлон» со счетом 4:0 благодаря голам Муктара Диакаби (29), Набиля Фекира (32), Мариано (67) и Мизьяна Маолида (90) и вслед за итальянской «Аталантой» пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

«Аталанта», в свою очередь, разгромила на выезде английский «Эвертон» со счетом 5:1. У победителей по дублю оформили Бриан Кристанте (12, 64) и Андреас Корнелиус (88, 90), также отличился Робин Госенс (86), у хозяев мяч забил Сандро Рамирес (71). В активе «Аталанты» и «Лиона» после пяти туров по 11 очков, далее идут «Аполлон» (3) и «Эвертон» (1).

Милан 5:1
Первый тайм: 3:1
Аустрия В
23.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа D Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Торстен Финк
Голы
27′ Рикардо Родригес 68
36′ Андре Силва (Р. Родригес) 9
42′ Патрик Кутроне (Ф. Борини) 63
70′ Андре Силва (Хакан Чалханоглу) 9
90+3′ Патрик Кутроне (Л. Антонелли) 63
14 Кристоф Моншайн (Р. Хольцхаузер) 21′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Кристиан Сапата 17
23′ Матео Пабло Музаккьо 22
Хакан Чалханоглу 10
Лукас Билья 21
Франк Кессье 79
Андре Силва 9
Патрик Кутроне 63
80′ Леонардо Бонуччи (к) 19
Густаво Гомес 15
64′ Рикардо Родригес 68
Лука Антонелли 31
74′ Фабио Борини 11
Мануэль Локателли 73
32 Патрик Пенц
6 Абдул Кадири Мохаммед
24 Александр Боркович
15 Таркан Зербест
16 Доминик Прокоп
23 Давид де Паула
8 Ибрахим Альхассан Абдуллахи
14 Кристоф Моншайн 54′
25 Томас Заламон 69′ 35′
2 Петар Глухакович
26 Рафаэль Хольцхаузер (к) 86′
21 Ли Чин Хен
95 Фелипе Пирес 78′
7 Исмаэль Таджури
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 5
11 Удары в створ 3
6 Угловые 3
15 Фолы 11
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аустрия В
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