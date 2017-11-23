«Милан» разгромил «Аустрию» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в четверг на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. У «россонери» по дублю оформили Андре Силва (36-я и 70-я минуты) и Патрик Кутроне (42, 90), еще один мяч забил Рикардо Родригес (27). У гостей отличился Кристов Моншайн (21).

В другом матче группы греческий АЕК в Афинах сыграл вничью со счетом 2:2 с хорватской «Риекой». У хозяев отличились Серхио Араухо (45) и Лазарос Христодулопулос (55), у гостей дубль оформил Александр Горгон (8, 26). «Милан» набрал после пяти туров 11 очков, на счету АЕКа 7 баллов, у «Риеки» и «Аустрии» по 4 очка.

В группе Е французский «Лион» разгромил дома кипрский «Аполлон» со счетом 4:0 благодаря голам Муктара Диакаби (29), Набиля Фекира (32), Мариано (67) и Мизьяна Маолида (90) и вслед за итальянской «Аталантой» пробился в 1/16 финала Лиги Европы.