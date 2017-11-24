Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей Лиги Европы

Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» добились домашних побед над датским «Копенгагеном» (2:1) и македонским «Вардаром» (2:1) соответственно. Что касается португальских клубов, то «Брага» дома обыграла немецкий «Хоффенхайм» (3:1), а «Витория Гимарайнш» уступила на выезде австрийскому «Зальцбургу» (0:3).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 49,382 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Португалии — 44,082. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция. Россия идет на шестом месте, отставая от Франции на 2,866 балла, а Португалия — на седьмом.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Стране, находящейся на шестой строчке в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов: «Спартак» и ЦСКА — в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут 5—7 декабря .

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.