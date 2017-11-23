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02:17 (мск), источник: Советский спорт

Виталий Денисов: Семин сказал, что в матче с «Копенгагеном» нужна только победа

Московский «Локомотив» одержал победу в пятом туре группового раунда Лиги Европы над датским «Копенгагеном» со счетом 2:1, поэтому после матча железнодорожники были в хорошем настроении и с удовольствием общались в представителями СМИ.

«ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ “ЛОКОМОТИВУ” ПОМОГЛО ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ»

Первым к журналистам вышел автор дубля перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

— Это была очень сложная игра. За 90 минут наша команда проделала очень большую работу. Это стало нашим ключом к победе сегодня. Отдаем себе отчет, что в понедельник нас ждет тяжелая игра в Хабаровске. Матч с «Копенгагеном» теперь забыт, будем готовиться к матчу со СКА.

— Правда ли, что перед этим матчем вы почти не тренировались?
— За последнюю неделю я провел в самолетах около 50 часов, потому что выступал за сборную Перу. Поэтому вполне нормально, что я вернулся уставшим, но то желание помочь и сборной, и «Локомотиву» помогло мне преодолеть физическую усталость.

— Помните, когда последний раз делали дубль?
— Да, в ворота «Зенита».

— После 50 часов в самолете полет в Хабаровск уже не так страшен?
— Я уже привык к долгим поездкам. Для меня это будет просто очередной длительный полет. Главное, чтобы мы вернулись из Хабаровска с позитивными впечатлениями.

«ХОТИМ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ С ПЕРВОГО МЕСТА»

Полузащитник Алексей Миранчук также поделился впечатлениями от встречи с датчанами.

— Игра получилась тяжелой, но главное — это победа, с которой я всех и поздравляю.

— Принципиально ли «Локомотиву» занять первое место в группе?
— Конечно, главное выйти, но мы всегда играем на победу и хотим выйти из группы с первого места.

— Есть ощущение, что команде это удастся сделать?
— Конечно, есть. Настраиваемся только на победу и выход из группы.

— Как объяснить тот факт, что «Локомотив» меньше соперника владел мячом?
— Мы проиграли во владении мячом, но выиграли матч. Те, кто владеет мячом, не всегда выигрывают матчи. А в футболе главное — результат. Мы достигли его.

— Но желание было отдать инициативу сопернику?
— Когда вели в счете, соперник наседал, много навешивал и всеми силами старался забить, поэтому мы немного отошли назад и стали ловить соперника на контратаках.

— Фарфан много налетал перед матчем. Ожидали от него такой результативности?
— Его если с самолета отправить сразу на поле, он все равно покажет свой класс, так что совсем не удивлен.

«ИГРАЛИ И ПРИ ХУДШИХ УСЛОВИЯХ»

Защитник Виталий Денисов также отметил важность победы над «Копенгагеном» с точки зрения турнирной стратегии.

— Если говорить с точки зрения турнирной таблицы, то игра была очень важна. Перед игрой главный тренер сказал, что надо выигрывать кровь из носа — не устроит ничего, кроме победы.

— Согласны ли вы с тем, что «Копенгаген» атаковал много, но не остро?
— Местами были навалы и становилось тяжело, но мы справились благодаря хорошей игре в обороне и взаимной подстраховке.

— Благодаря чему «Копенгагену» и «Шерифу» удается бороться с «Локомотивом» на равных?
— Благодаря желанию и самоотдаче. Они использовали свои моменты, а мы — нет.

— Три российские команды уже вышли в евровесну. Остался только «Локомотив».
— Раз вышли, значит, будем догонять.

— Догонять всегда тяжело.
— Ничего, иногда сложнее находиться наверху, потом больнее падать.

— После сегодняшних климатических условий уже не пугает полет в Хабаровск?
— Большинство из нас играло и при худших условиях — «минус 10, «минус 15». Это нас не пугает, но вот риск получить травму и правда увеличивается. От нас тут ничего не зависит, как нам скажут, так и будет. Скажут лететь в Хабаровск, полетим.

— Видели, что футболисты ЦСКА в Хабаровске получили травмы?
— Конечно, хотелось бы более приемлемых условий, все-таки у каждой команды есть запасной стадион. В принципе, можно было бы сыграть там, но если скажут лететь в Хабаровск, что делать? Мы же не будем говорить, что не хотим лететь и нас не устраивают условия.

«ЧТО ОЖИДАЛИ, ТО И ПОЛУЧИЛОСЬ»

Полузащитник Александр Коломейцев, в свою очередь, отметил, что железнодорожники были хорошо готовы к игре, а соперник ничем не удивил.

— Впечатления после матча положительные. Готовились к нему как к обычной игре.

— Холодно было?
— Сегодня было еще нормально. Не знаю, что будет в Хабаровске, слетаем — узнаем.

— Датчане чем-нибудь удивили?
— Нет. Мы играли с ними в первом туре Лиги Европы, поэтому знали, к чему готовиться. Посмотрели теорию. Что ожидали, то и получилось. Думали, что они сыграют в два форварда, а не в один, но это ничего не поменяло. Радует, что болельщики пришли на матч, даже в такую погоду. Спасибо за поддержку.

Локомотив М 2:1
Первый тайм: 1:1
Копенгаген
23.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Столе Сольбаккен
Голы
17′ Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
51′ Джефферсон Фарфан 8
7 Беньямин Вербич (П. Анкерсен) 31′
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
85′ Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Джефферсон Фарфан 8
Александр Коломейцев 18
Игорь Денисов (к) 27
63′ 80′ Тарас Михалик 17
Неманья Пейчинович 5
74′ Антон Миранчук 60
Дмитрий Тарасов 23
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
31 Робин Ольсен
22 Петер Анкерсен
20 Николай Бойлесен
19 Денис Вавро
27 Михаэль Люфтнер
7 Беньямин Вербич
6 Вильям Квист (к)
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
28 Пьерос Сотириу
26 Карло Хольсе 70′
23 Мартин Пушич
88 Урош Матич 78′
17 Каспер Куск
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 4
3 Угловые 6
16 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Боковой судья Мигель Мартинес (Испания)
Боковой судья Теодоро Собрино (Испания)
За воротами Хесус Хиль Мансано (Испания)
За воротами Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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