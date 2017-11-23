Виталий Денисов: Семин сказал, что в матче с «Копенгагеном» нужна только победа

«ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ “ЛОКОМОТИВУ” ПОМОГЛО ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ»

Первым к журналистам вышел автор дубля перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

— Это была очень сложная игра. За 90 минут наша команда проделала очень большую работу. Это стало нашим ключом к победе сегодня. Отдаем себе отчет, что в понедельник нас ждет тяжелая игра в Хабаровске. Матч с «Копенгагеном» теперь забыт, будем готовиться к матчу со СКА.

— Правда ли, что перед этим матчем вы почти не тренировались?

— За последнюю неделю я провел в самолетах около 50 часов, потому что выступал за сборную Перу. Поэтому вполне нормально, что я вернулся уставшим, но то желание помочь и сборной, и «Локомотиву» помогло мне преодолеть физическую усталость.

— Помните, когда последний раз делали дубль?

— Да, в ворота «Зенита».

— После 50 часов в самолете полет в Хабаровск уже не так страшен?

— Я уже привык к долгим поездкам. Для меня это будет просто очередной длительный полет. Главное, чтобы мы вернулись из Хабаровска с позитивными впечатлениями.

«ХОТИМ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ С ПЕРВОГО МЕСТА»

Полузащитник Алексей Миранчук также поделился впечатлениями от встречи с датчанами.

— Игра получилась тяжелой, но главное — это победа, с которой я всех и поздравляю.

— Принципиально ли «Локомотиву» занять первое место в группе?

— Конечно, главное выйти, но мы всегда играем на победу и хотим выйти из группы с первого места.

— Есть ощущение, что команде это удастся сделать?

— Конечно, есть. Настраиваемся только на победу и выход из группы.

— Как объяснить тот факт, что «Локомотив» меньше соперника владел мячом?

— Мы проиграли во владении мячом, но выиграли матч. Те, кто владеет мячом, не всегда выигрывают матчи. А в футболе главное — результат. Мы достигли его.

— Но желание было отдать инициативу сопернику?

— Когда вели в счете, соперник наседал, много навешивал и всеми силами старался забить, поэтому мы немного отошли назад и стали ловить соперника на контратаках.

— Фарфан много налетал перед матчем. Ожидали от него такой результативности?

— Его если с самолета отправить сразу на поле, он все равно покажет свой класс, так что совсем не удивлен.

«ИГРАЛИ И ПРИ ХУДШИХ УСЛОВИЯХ»

Защитник Виталий Денисов также отметил важность победы над «Копенгагеном» с точки зрения турнирной стратегии.

— Если говорить с точки зрения турнирной таблицы, то игра была очень важна. Перед игрой главный тренер сказал, что надо выигрывать кровь из носа — не устроит ничего, кроме победы.

— Согласны ли вы с тем, что «Копенгаген» атаковал много, но не остро?

— Местами были навалы и становилось тяжело, но мы справились благодаря хорошей игре в обороне и взаимной подстраховке.

— Благодаря чему «Копенгагену» и «Шерифу» удается бороться с «Локомотивом» на равных?

— Благодаря желанию и самоотдаче. Они использовали свои моменты, а мы — нет.

— Три российские команды уже вышли в евровесну. Остался только «Локомотив».

— Раз вышли, значит, будем догонять.

— Догонять всегда тяжело.

— Ничего, иногда сложнее находиться наверху, потом больнее падать.

— После сегодняшних климатических условий уже не пугает полет в Хабаровск?

— Большинство из нас играло и при худших условиях — «минус 10, «минус 15». Это нас не пугает, но вот риск получить травму и правда увеличивается. От нас тут ничего не зависит, как нам скажут, так и будет. Скажут лететь в Хабаровск, полетим.

— Видели, что футболисты ЦСКА в Хабаровске получили травмы?

— Конечно, хотелось бы более приемлемых условий, все-таки у каждой команды есть запасной стадион. В принципе, можно было бы сыграть там, но если скажут лететь в Хабаровск, что делать? Мы же не будем говорить, что не хотим лететь и нас не устраивают условия.

«ЧТО ОЖИДАЛИ, ТО И ПОЛУЧИЛОСЬ»

Полузащитник Александр Коломейцев, в свою очередь, отметил, что железнодорожники были хорошо готовы к игре, а соперник ничем не удивил.

— Впечатления после матча положительные. Готовились к нему как к обычной игре.

— Холодно было?

— Сегодня было еще нормально. Не знаю, что будет в Хабаровске, слетаем — узнаем.