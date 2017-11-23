Виталий Денисов: Семин сказал, что в матче с «Копенгагеном» нужна только победа

«ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ “ЛОКОМОТИВУ” ПОМОГЛО ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ»
Первым к журналистам вышел автор дубля перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.
— Это была очень сложная игра. За 90 минут наша команда проделала очень большую работу. Это стало нашим ключом к победе сегодня. Отдаем себе отчет, что в понедельник нас ждет тяжелая игра в Хабаровске. Матч с «Копенгагеном» теперь забыт, будем готовиться к матчу со СКА.
— Правда ли, что перед этим матчем вы почти не тренировались?
— За последнюю неделю я провел в самолетах около 50 часов, потому что выступал за сборную Перу. Поэтому вполне нормально, что я вернулся уставшим, но то желание помочь и сборной, и «Локомотиву» помогло мне преодолеть физическую усталость.
— Помните, когда последний раз делали дубль?
— Да, в ворота «Зенита».
— После 50 часов в самолете полет в Хабаровск уже не так страшен?
— Я уже привык к долгим поездкам. Для меня это будет просто очередной длительный полет. Главное, чтобы мы вернулись из Хабаровска с позитивными впечатлениями.
«ХОТИМ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ С ПЕРВОГО МЕСТА»
Полузащитник Алексей Миранчук также поделился впечатлениями от встречи с датчанами.
— Игра получилась тяжелой, но главное — это победа, с которой я всех и поздравляю.
— Принципиально ли «Локомотиву» занять первое место в группе?
— Конечно, главное выйти, но мы всегда играем на победу и хотим выйти из группы с первого места.
— Есть ощущение, что команде это удастся сделать?
— Конечно, есть. Настраиваемся только на победу и выход из группы.
— Как объяснить тот факт, что «Локомотив» меньше соперника владел мячом?
— Мы проиграли во владении мячом, но выиграли матч. Те, кто владеет мячом, не всегда выигрывают матчи. А в футболе главное — результат. Мы достигли его.
— Но желание было отдать инициативу сопернику?
— Когда вели в счете, соперник наседал, много навешивал и всеми силами старался забить, поэтому мы немного отошли назад и стали ловить соперника на контратаках.
— Фарфан много налетал перед матчем. Ожидали от него такой результативности?
— Его если с самолета отправить сразу на поле, он все равно покажет свой класс, так что совсем не удивлен.
«ИГРАЛИ И ПРИ ХУДШИХ УСЛОВИЯХ»
Защитник Виталий Денисов также отметил важность победы над «Копенгагеном» с точки зрения турнирной стратегии.
— Если говорить с точки зрения турнирной таблицы, то игра была очень важна. Перед игрой главный тренер сказал, что надо выигрывать кровь из носа — не устроит ничего, кроме победы.
— Согласны ли вы с тем, что «Копенгаген» атаковал много, но не остро?
— Местами были навалы и становилось тяжело, но мы справились благодаря хорошей игре в обороне и взаимной подстраховке.
— Благодаря чему «Копенгагену» и «Шерифу» удается бороться с «Локомотивом» на равных?
— Благодаря желанию и самоотдаче. Они использовали свои моменты, а мы — нет.
— Три российские команды уже вышли в евровесну. Остался только «Локомотив».
— Раз вышли, значит, будем догонять.
— Догонять всегда тяжело.
— Ничего, иногда сложнее находиться наверху, потом больнее падать.
— После сегодняшних климатических условий уже не пугает полет в Хабаровск?
— Большинство из нас играло и при худших условиях — «минус 10, «минус 15». Это нас не пугает, но вот риск получить травму и правда увеличивается. От нас тут ничего не зависит, как нам скажут, так и будет. Скажут лететь в Хабаровск, полетим.
— Видели, что футболисты ЦСКА в Хабаровске получили травмы?
— Конечно, хотелось бы более приемлемых условий, все-таки у каждой команды есть запасной стадион. В принципе, можно было бы сыграть там, но если скажут лететь в Хабаровск, что делать? Мы же не будем говорить, что не хотим лететь и нас не устраивают условия.
«ЧТО ОЖИДАЛИ, ТО И ПОЛУЧИЛОСЬ»
Полузащитник Александр Коломейцев, в свою очередь, отметил, что железнодорожники были хорошо готовы к игре, а соперник ничем не удивил.
— Впечатления после матча положительные. Готовились к нему как к обычной игре.
— Холодно было?
— Сегодня было еще нормально. Не знаю, что будет в Хабаровске, слетаем — узнаем.
— Датчане чем-нибудь удивили?
— Нет. Мы играли с ними в первом туре Лиги Европы, поэтому знали, к чему готовиться. Посмотрели теорию. Что ожидали, то и получилось. Думали, что они сыграют в два форварда, а не в один, но это ничего не поменяло. Радует, что болельщики пришли на матч, даже в такую погоду. Спасибо за поддержку.