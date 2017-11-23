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02:26 (мск), источник: Р-Спорт

Сербский «Партизан» обыграл «Янг Бойз» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы по футболу

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Сербский «Партизан» на своем поле обыграл швейцарский «Янг Бойз» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу и досрочно пробился в 1/16 финала турнира.

Источник: AFP 2017

Встреча группы В, прошедшая в четверг в Белграде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Леандре Тавамба (12-я минута) и Огнен Ожегович (53), у гостей мяч забил Ниголя Нгамалё (25).

В другом матче группы киевское «Динамо», в прошлом туре обеспечившее себе выход в плей-офф, проиграло на выезде албанскому «Скендербеу» со счетом 2:3. Киевляне с 10 очками идут на первом месте в группе, «Партизан» имеет 8 очков и обгоняет «Скендербеу» на 3 балла, но у сербского клуба преимущество по личным встречам. У «Янг Бойз» 3 очка.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа B, 23.11.2017, 23:05
Скендербеу
3Динамо К2

В матче группы А пражская «Славия» благодаря дублю Йозефа Хюшбауэра (45, 54) обыграла на выезде тель-авивский «Маккаби» со счетом 2:0.

В рамках группы С португальская «Брага» дома обыграла немецкий «Хоффенхайм» со счетом 3:1 и досрочно обеспечила себе место в плей-офф ЛЕ. У победителей отличились Марсело Гойяно (1) и Франсержио (81 и 90), у гостей — Марко Ут (74). В другом матче квартета турецкий «Истанбул ББ» на выезде победил болгарский «Лудогорец» со счетом 2:1 благодаря голам Эдина Вишчи (20) и Керима Фрая (28). У хозяев отличился Марселиньо (65).

После пяти туров «Брага» лидирует в таблице группы С с 10 очками в активе. На втором месте идет «Лудогорец» с 8 очками, у «Истанбула ББ» 5 очков, у «Хоффенхайма» — 4.

Партизан 2:1
Первый тайм: 1:1
Янг Бойз
23.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа B FK Partizan
Главные тренеры
Мирослав Джукич Ади Хюттер
Голы
12′ Леандре Тавамба (М. Янкович) 3
53′ Огнен Ожегович (Д. Пантич) 51
13 Николя Муми Нгамале 25′
Составы
Владимир Стойкович 88
90+2′ Мирослав Вуличевич (к) 4
88′ Неманья II Милетич 26
Неманья I Милетич 73
33′ Милан Митрович 30
Марко Евтович 21
81′ Эвертон Луиз 25
Марко Янкович 10
82′ Данило Пантич 55
Саша Илич 22
89′ Леандре Тавамба 3
Боян Остоич 23
79′ Огнен Ожегович 51
Милан Радин 29
26 Давид фон Балльмоос
51 Мишель Эбишер
80 Лорис Бенито
24 Касим Нуху
43 Кевин Мбабу
7 Миралем Сулеймани (к)
8 Джибриль Соу
13 Николя Муми Нгамале
17 Роже Ассале 63′
22 Грегори Вютрих 83′
16 Кристиан Фасснахт
18 Жан-Пьер Нсаме 66′
99 Гийом Оаро
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 3
2 Угловые 6
17 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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