Сербский «Партизан» обыграл «Янг Бойз» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Источник: AFP 2017

Встреча группы В, прошедшая в четверг в Белграде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Леандре Тавамба (12-я минута) и Огнен Ожегович (53), у гостей мяч забил Ниголя Нгамалё (25).

В другом матче группы киевское «Динамо», в прошлом туре обеспечившее себе выход в плей-офф, проиграло на выезде албанскому «Скендербеу» со счетом 2:3. Киевляне с 10 очками идут на первом месте в группе, «Партизан» имеет 8 очков и обгоняет «Скендербеу» на 3 балла, но у сербского клуба преимущество по личным встречам. У «Янг Бойз» 3 очка.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа B, 23.11.2017, 23:05 Скендербеу 3 Динамо К 2

В матче группы А пражская «Славия» благодаря дублю Йозефа Хюшбауэра (45, 54) обыграла на выезде тель-авивский «Маккаби» со счетом 2:0.

В рамках группы С португальская «Брага» дома обыграла немецкий «Хоффенхайм» со счетом 3:1 и досрочно обеспечила себе место в плей-офф ЛЕ. У победителей отличились Марсело Гойяно (1) и Франсержио (81 и 90), у гостей — Марко Ут (74). В другом матче квартета турецкий «Истанбул ББ» на выезде победил болгарский «Лудогорец» со счетом 2:1 благодаря голам Эдина Вишчи (20) и Керима Фрая (28). У хозяев отличился Марселиньо (65).